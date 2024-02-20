РФ, імовірно, найближчим часом спробує розширити контроль поза Авдіївкою, – британська розвідка

На думку розвідки, армія РФ візьме невелику паузу, бо не має достатньої боєздатності.

Після захоплення Авдіївки армія РФ, імовірно, після невеликої паузи спробує найближчими тижнями розширити територіальний контроль за межі населеного пункту.

Про таке йдеться у звіті британської розвідки.

Там зазначено, що російські сили не мають достатньої боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, і "їм знадобиться період відпочинку і перепідготовки".

Також, як йдеться у звіті, "найближчими тижнями Росія, ймовірно, спробує поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 February 2024.



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