РФ, імовірно, найближчим часом спробує розширити контроль поза Авдіївкою, – британська розвідка

Після захоплення Авдіївки армія РФ, імовірно, після невеликої паузи спробує найближчими тижнями розширити територіальний контроль за межі населеного пункту.
Про таке йдеться у звіті британської розвідки.
Там зазначено, що російські сили не мають достатньої боєздатності, щоб негайно скористатися захопленням Авдіївки, і "їм знадобиться період відпочинку і перепідготовки".
Також, як йдеться у звіті, "найближчими тижнями Росія, ймовірно, спробує поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 February 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 20, 2024
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- В ЗСУ повідомили, що за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали 47 186 військових, а українські військові знищили сотні ворожих танків.
- 17 лютого, згідно рішення Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські війська залишили Авдіївку та перейшли до оборони на більш вигідних рубежах. Згодом Олександр Тарнавський повідомив, що після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції “Зеніт” на південно-східній околиці Авдіївки.
- Також стало відомо, що під час відходу деяка кількість укарїнських військових потрапила у полон. Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників полонених українських воїнів.
- 19 січня підтвердилась інформація про те, що росіяни розстріляли шістьох полонених оборонців однієї з механізованих бригад ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.