Головне за ніч та ранок вівторка, 20 лютого: бої на Бахмутському та Мар’їнському напрямках, 1230 знищених окупантів

У ніч на 20 лютого росіяни били по Україні двома керованими ракетами С-300-С-400, керованою авіаракетою Х-31 і 23 ударними безпілотниками типу Shahed.

Атаку ворог проводив як зі своєї території, так і з окупованої. Зенітні ракети ворог запустив з Бєлгородської області Росії, авіаракету – з Запорізької області, а "шахеди" – з російського Приморсько-Ахтарська, повідомили в Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи збито усі 23 «шахеди» в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 81 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак окупантів у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили дев'ять атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбили 21 атаку окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1230 окупантів, 40 ворожих артсистем та понад 30 бойових броньованих машин. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 404950 військових та понад 1500 одиниць спецтехніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, загалом зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Пізніше Сумська ОВА повідомила про двох загиблих. "О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Пожежу локалізовано. Виявлено тіла двох загиблих", – йдеться у повідомленні.

Розбір завалів і пошукові роботи тривають.

Новослобідська сільська рада повідомила, що російський дрон із вибухівкою влучив у будинок, де перебувало п’ятеро людей. Від 04.00 години ранку обстрілювали громаду спочатку дронами, а потім із артилерії.

"Дрон з вибухівкою влучив в житловий будинок, в якому було п'ять мирних мешканців села. Внаслідок влучання будинок був зруйнований і сталася пожежа", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 20 лютого, президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою вшанували пам’ять Небесної сотні.

“Десять років Небесній Сотні. Вже десять... Десять років тому українців спробували вбити у власній країні, у власній столиці лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії. Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо. Сотня й сотні – небесні й живі захисники нашого права бути! Дякуємо вам за все! І вистоїмо разом”, – йдеться у повідомленні.

Напередодні Державне бюро розслідування відзвітувало про розслідування справ Майдану: понад 100 справ передано до суду, в тому числі - щодо всієї керівної ланки. За 4 роки було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб.

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