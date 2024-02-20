Службовцю військової частини присудили понад 11 років за привласнення 3,5 млн гривень

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок колишньому начальнику фінансової служби однієї з військових частин у Сумській області. Посадовця визнали винуватим у заволодінні коштами військової частини на суму майже 3,5 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У САП зазначили, що начальник фінансової служби на початку листопада 2014 року заволодів коштами, які належали військовій частині як розпоряднику бюджетних коштів. Чиновник перерахував на власний картковий рахунок та на карткові рахунки інших осіб, які не були поінформовані про його злочинні наміри, 4 267 495 гривень.

Частину цих коштів, а саме 3 448 876 гривень, він разом із спільниками зняв з рахунків за допомогою платіжних карток на ім’я інших фізичних осіб.

Як йдеться у повідомленні, за вироком суду ексчиновника визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Йому призначили покарання у виді 11,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади та місцевого самоврядування строком три роки з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

"Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС", – додали у САП.

Також зауважили, що наразі обвинувачений переховується, тому судовий розгляд щодо нього здійснювався у спеціальному судовому провадженні "in absentia".