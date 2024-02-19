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Нардепа Гунька судитимуть за одержання 85 тис. доларів за оренду землі

Всього хабар мав сягнути 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі.

Нардепа Гунька судитимуть за одержання 85 тис. доларів за оренду землі
Фото: Суспільне

До суду скерували обвинувальний акт стосовно народного депутата та його спільника, яких минулого року викрили на одержанні 85 тис. доларів США неправомірної вигоди за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

Про таке повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"У межах досудового розслідування встановлено, що депутат, який одночасно був Головою Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України, підбурював представника приватного підприємства до надання неправомірної вигоди для службових осіб Академії та керівника місцевого органу державної влади за забезпечення надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що перебували у постійному користуванні державного підприємства академії аграрних наук, та подальшого неперешкоджання у господарській діяльності, маючи на меті заволодіти такими коштами", – йдеться у повідомленні САП.

Як стало зрозуміло із матеріалів справи, мова йде про Анатолія Гунька, чинного народного депутата від "Слуги народу", якого викрили на хабарі на початку серпня минулого року. 

Зокрема, нардеп висловив прохання підприємцю передати "винагороду", яка сягає 221 тис. доларів США – з розрахунку 130 доларів США за 1 га державної землі.

Народного депутата та двох його спільників викрито на гарячому одразу після одержання ними частини обумовлених коштів, а саме 85 тис. доларів США.

На сьогодні обвинувальний акт стосовно нардепа та одного з його спільників скеровані до ВАКС для розгляду по суті. Матеріали стосовно ще однієї особи виділені в окреме провадження у зв’язку з її розшуком.

Що відомо про справу

  • Анатолія Гунька викрили на хабарі на початку серпня минулого року. За даними слідства, він запропонував бізнесмену отримати землю під обробку в обмін на хабар. 
  • Гунько був взятий під варту з альтернативою застави в 30 млн гривень. Публічних даних про те, що він вийшов під заставу, немає. Гуньку загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскація. Після викриття "Слуга народу" виключила його з фракції.
  • У грудні минулого року НАБУ і САП завершили розслідування у справі Гунька і його спільника, які підозрюються в отриманні хабара в $85 000. Спільник перебуває в розшуку.
  • Гунька пов'язують з проросійським олігархом Віктором Поліщуком, який має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.

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