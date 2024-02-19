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Армія РФ тримає значну кількість техніки під Куп'янськом, — Євлаш

Ворог сконцентрував 500 танків, 430 артилерійських систем та 150 РСЗО на цьому напрямку.

Армія РФ тримає значну кількість техніки під Куп'янськом, — Євлаш
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог зосередив значну кількість військової техніки та озброєння на Куп'янському напрямку, зокрема, близько 500 танків, 430 артилерійських систем, 150 РСЗО та 650 ББМ.

Про це розповів начальник пресслужби східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише "Дзеркало тижня".

"На початку осені 2023 року загальна кількість на лимано-куп’янському напрямку на той момент складала 110 тисяч окупантів. І ця кількість саме на Куп'янську, якщо ми беремо лише цю ділянку, вона зберігається там досить давно. Варто розуміти, що 42 тисячі не всі беруть участь безпосередньо в бойових діях. Це і підрозділи обслуговування, це рембати, це кухарі, логісти, інженери, тобто це велика кількість людей, яка загалом присутня на цьому напрямку", — наголосив Євлаш.

Речник наголошує, що на цьому напрямку сконцентровано близько 500 танків, 430 артилерійських систем та 150 РСЗО. 

Євлаш також поінформував, що за добу окупанти завдали завдали вісім авіаційних ударів та здійснили 489 обстрілів позицій ЗСУ, на куп'янсько-лиманському напрямку відбулося 22 боєзіткнення.

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