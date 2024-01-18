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Ворог намагається захопити Куп'янський ліс та Синьківку, — Сирський

На Куп'янському напрямку ворог веде штурмові дії.

Ворог намагається захопити Куп'янський ліс та Синьківку, — Сирський
Олександр Сирський під час поїздки на Куп'янський напрямок
Фото: Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини, які тримають оборону на Куп’янському напрямку, та спланував із їхніми командирами застосування резервів.

Про це командувач повідомив у Telegram.

Як повідомив військовий, ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою. Ворог не припиняє вести активні штурмові дії та здійснювати інтенсивне вогневе ураження. Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки. 

Сирський заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалася, та характеру дій ворога.

"Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження", – повідомив він.

Командувач Сухопутних військ здійснив робочу поїздку з метою забезпечення контролю над обстановкою та надання допомоги на місцях. Він наголосив, що, попри складну обстановку, на Куп’янському напрямку захисники України тримають оборону та нищать ворога.

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