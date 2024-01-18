Міноборони підключили до Єдиного порталу викривачів

Міністерство оборони України включили до Єдиного порталу викривачів, переліку державних органів на спеціальному порталі НАЗК.
Про це йдеться на сайті відомства.
Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупції у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції (зокрема, анонімне).
За допомогою захищеної системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, а також отримати інформацію про статус викривача.
Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності і конфіденційності, надійний захист персональних даних.
Крім того, повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна:
- через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86),
- електронну пошту ([email protected]),
- офіційний сайт відомства.