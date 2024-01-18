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Міноборони підключили до Єдиного порталу викривачів

Тепер кожен, хто має інформацію про можливі факти корупції у МО, може про це повідомити.

Міноборони підключили до Єдиного порталу викривачів
Міністерство оборони України
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України включили до Єдиного порталу викривачів, переліку державних органів на спеціальному порталі НАЗК.

Про це йдеться на сайті відомства.

Відтепер кожен, кому відомо про можливі факти корупції у Міноборони, може подати повідомлення викривача корупції (зокрема, анонімне). 

За допомогою захищеної системи можна контролювати стан та результати розгляду повідомлення, а також отримати інформацію про статус викривача. 

Портал гарантує заявникам дотримання умов анонімності і конфіденційності, надійний захист персональних даних.

Крім того, повідомити про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень можна:

  • через спеціальну телефонну лінію Міноборони (+38 044 271 39 86), 
  • електронну пошту ([email protected]), 
  • офіційний сайт відомства.
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