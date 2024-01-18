"Російські плани не зупиняться в Україні", – Умєров на відкритті Коаліції артилерії в Парижі

Міністр оборони зазначив, що потрібно посилювати артилерійський потенціал, щоб виграти війну.

Міністр оборони України Рустем Умєров по відеозв’язку виступив на на відкритті Коаліції артилерії в Парижі.

"Ми протистоїмо непростому ворогу. Росія має розвинену промислову базу. Ви добре знаєте, що одним із основних знарядь її вогневої сили є артилерія. Російська військова промисловість дає змогу своїм військам випустити десятки тисяч снарядів по українських позиціях. Як свідчить ситуація на полі бою, сучасну артилерію нічим не замінити", – зазначив Умєров.

Він додав, що потрібно продовжувати зусилля з покращення технологічної переваги, масштабування виробництва боєприпасів і вдосконалення артилерійських спроможностей. Також зазначив, що потрібно посилювати артилерійський потенціал, щоб виграти війну.

"Посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб, щоб виграти цю війну. Вкрай важливо, щоб ми інвестували наші ресурси у виробництво більшої кількості артилерійських боєприпасів", – додав міністр.

За його словами, Україна вживає заходів для того, щоб максимально збільшити внутрішнє виробництво, адже ворог роками готувався до великомасштабної війни. Також він зауважив, що військові витрати Кремля встановлюють нові рекорди, бо російські плани не зупиняться в Україні. Та, попри це, українські можливості теж зросли.

"Ми маємо результати, які підтверджують це. Україна знищила 20% російського Чорноморського флоту. Ми зруйнували російський контроль над морем і повітряним простором", – наголосив чиновник.

Він нагадав, що Україні вдалося захиститися від понад 7400 ракет різних видів та понад 3800 шахедів. Також згадав п’ять збитих російських літаків за тиждень та радіолокаційний літак А-50. Проте на полі бою Росія має переваги в артилерії.

"Реальність цієї війни така, що Росія значно перевершує нас у щоденних артилерійських атаках. На різних ділянках фронту та етапах бойових дій вони випускали в 5-10 разів більше артилерійських снарядів, ніж українські сили", – заявив Умєров.

Тому, за його словами, актуальною проблемою, з якою стикаються ЗСУ, є дефіцит боєприпасів та снарядний голод.Він зазначив, щодопоможе підвищити рівень безпеки та забезпечить прогрес на полі бою збільшення артилерійських можливостей України.

Міністр оборони України Рустем Умєров скасував сьогоднішній візит до Франції. Причиною скасування є безпекові міркування. Він мав відвідати промислові майданчики, де виробляють самохідні гармати Caesar, та ракетне підприємство MBDA у Selles-Saint-Denis.Згодом Міноборони пояснило відсутність міністра у Франції через участь у Ставці Верховного головнокомандувача 17 січня. Тепер обговорюють новий візит.