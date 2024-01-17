Оптимістичний сценарій надання допомоги від США - до кінця січня, - Кулеба

Зі свого боку Україна провела всі необхідні переговори і буде продовжувати це робити.

За оптимістичним сценарієм рішення про американську допомогу Україні приймуть до кінця січня.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Так нам говорять наші американські партнери. І, до речі, всі вони, незалежно від того, з якого боку політичного спектра у Вашингтоні вони походять, усі з оптимізмом дивляться на результат", - уточнив Кулеба.

Він підкреслив, що зі свого боку Україна провела всі необхідні переговори і буде продовжувати це робити.

"Але, врешті-решт, це рішення повинно бути ухвалено в рамках внутрішньої політики США", - наголосив міністр.

Дмитро Кулеба додав, що фінансове схвалення пакета дуже важливе, воно допоможе українській армії, а також макрофінансовій стабільності України.

"Але ця допомога також важлива з політичного погляду, оскільки вона надішле чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати зберігають зосередженість і прихильність, і це знайде відгук у всьому світі. Якщо допомога не прийде, політичні наслідки цього будуть руйнівними. Наразі, я думаю, ситуація керована", - запевнив очільник зовнішньополітичного відомства, і нагадав, що дискусії про те, чи варто надавати Україні допомогу, у Конгресі завершилася ще 2023 року, а зараз обговорюється питання південного кордону США.

Що відбувається із наданням Україні допомоги США