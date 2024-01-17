Оптимістичний сценарій надання допомоги від США - до кінця січня, - Кулеба

За оптимістичним сценарієм рішення про американську допомогу Україні приймуть до кінця січня.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає “Інтерфакс-Україна”.
"Так нам говорять наші американські партнери. І, до речі, всі вони, незалежно від того, з якого боку політичного спектра у Вашингтоні вони походять, усі з оптимізмом дивляться на результат", - уточнив Кулеба.
Він підкреслив, що зі свого боку Україна провела всі необхідні переговори і буде продовжувати це робити.
"Але, врешті-решт, це рішення повинно бути ухвалено в рамках внутрішньої політики США", - наголосив міністр.
Дмитро Кулеба додав, що фінансове схвалення пакета дуже важливе, воно допоможе українській армії, а також макрофінансовій стабільності України.
"Але ця допомога також важлива з політичного погляду, оскільки вона надішле чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати зберігають зосередженість і прихильність, і це знайде відгук у всьому світі. Якщо допомога не прийде, політичні наслідки цього будуть руйнівними. Наразі, я думаю, ситуація керована", - запевнив очільник зовнішньополітичного відомства, і нагадав, що дискусії про те, чи варто надавати Україні допомогу, у Конгресі завершилася ще 2023 року, а зараз обговорюється питання південного кордону США.
Що відбувається із наданням Україні допомоги США
- Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
- 20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
- Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.