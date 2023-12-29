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​Посол США про ранкову атаку: Україна потребує фінансування вже зараз

Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.

​Посол США про ранкову атаку: Україна потребує фінансування вже зараз
Київ, наслідки ракетного обстрілу, 29 грудня 2023
Фото: ДСНС

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Вона опублікувала у Twitter (X) скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні та зазначила, що це - те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці.

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами", – написала вона.

Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху в 2024 році", - додала вона.

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