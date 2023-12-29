​Посол США про ранкову атаку: Україна потребує фінансування вже зараз

Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні.

Вона опублікувала у Twitter (X) скриншот зі сповіщеннями про повітряну тривогу на смартфоні та зазначила, що це - те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці.

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами", – написала вона.

Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.

"Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху в 2024 році", - додала вона.

This is what Ukrainians see on their phones this morning: and as a result, millions of men, women, and children are in bomb shelters as Russia fires missiles across the country. Ukraine needs funding now to continue to fight for freedom from such horror in 2024. pic.twitter.com/0nOW4lR70Q — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 29, 2023