Польські перевізники послабили блокування кордону у Дорогуську

Польські перевізники, які блокують рух українських вантажівок на ділянці "Дорогуськ-Яготин" почали пропускати більше транспорту. За останню добу рух черги прискорився.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на RMF24.

Наразі у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" утворилася 26-кілометрова черга з 1500 вантажівок. Останнім часом блокувальники кордону почали пропускати п’ять вантажівок за годину, попри погрози жорсткого блокування ділянки. Натомість на в’їзд у Польщу через "Ягодин-Дорогуськ" проїхала лише одна вантажівка.

На КПП "Гребенне" за останню добу в напрямку України проїхали 120 вантажівок, очікують у черзі ще 800.

На КПП "Медика" чекають понад 700 водіїв, час очікування – 4 дні.

На КПП "Корчова-Краковець" чекають 600 вантажівок.

Протест польських перевізників триває від 6 листопада. Що відбувається на українсько-польському кордоні? Чи вдасться Україні та Польщі врешті владнати ситуацію? І чи зможе цьому посприяти новий польський уряд? Детальніше у матеріалі Lb.ua.