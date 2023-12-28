Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
ГоловнаСвіт

​Науседа: війна в Україні триватиме, доки одна зі сторін не видихнеться

Аби виграти час, Росія може імітувати ініціативу переговорів. Однак, це - лише "тактичні хитрощі".

​Науседа: війна в Україні триватиме, доки одна зі сторін не видихнеться
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що якщо ситуація на фронті не зміниться, війна Росії проти України буде позиційною та виснажливою.

Таку думку він висловив у коментарі порталу Delfi.

"По суті, вона вже така і є. Ми сподівалися, що контрнаступ України зробить її іншою. Зараз ми повернемося до status quo - вона знову стане позиційною, виснажливою. Тоді підраховуватимуться втрати обох сторін і, зрештою, чекатимуть, доки одна з країн не досягне тієї точки, коли більше не зможе продовжувати війну", - сказав Науседа.

Він вважає, що боротьба триватиме і надалі, оскільки Росія спробує перехопити ініціативу, а Україна цьому максимально протистоятиме. Однак він не згоден із твердженням, що якщо росіяни прорвуть фронт, Україна програє.

"Росія, звісно, може мобілізувати ресурси, не враховуючи думку власного народу... Можливості інших держав більш обмежені, просто тому, що вони – демократичні суспільства... Але ще раз повторюю – не йдеться про поразку України, йдеться про сценарій війни, який невигідний для України", - зазначив Науседа.

Президент Литви наголосив, що для того, аби виграти час, Росія може імітувати ініціативу переговорів. Однак, за його словами, це лише "тактичні хитрощі".

"Росія скористається цим часом, щоб твердіше стати на ноги і завдати нового удару з новою силою", - пояснив Науседа.

На запитання, чи не висловить Захід бажання вести переговори з країною-агресором,він зазначив, що право на переговори належить лише президентові України та його команді.

"Останнє слово, чи починати переговори, має залишитися за Україною. Країна, якатак багато втратила, має перше моральне право самостійно прийняти рішення, чи починає вона переговори і на яких умовах вона їх вестиме. Ніхто інший не має вирішального голосу в цьому питанні", – наголосив Науседа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies