Нездатність США підтримати Україну – це просто божевілля, – Байден

Терміновий заклик президента США Джо Байдена поповнити військову скарбницю України та надіслати допомогу Ізраїлю знаходиться на межі провалу в Сенаті, де республіканці готові в середу заблокувати фінансування, якщо демократи не погодяться додати суворі заходи для стримування міграції на кордоні США з Мексикою, пише The New York Times.
“Ми так можемо покинути Україну. Коли Володимир Путін рушить у країну НАТО, вони будуть жаліти, що вирішили грати в політику з майбутнім безпеки України”, – сказав сенатор Крістофер С. Мерфі, демократ від штату Коннектикут, який відігравав провідну роль у переговорах із республіканцями протягом останніх кількох тижнів.
“Розраховуйте на мене у питанні України. Якщо ми не допоможемо Україні і Путіну це зійде з рук, ви будете у війні з НАТО – я все це зрозумів, – сказав сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни. – Ви отримаєте потужні республіканські голоси за Україну, Ізраїль і Тайвань, якщо буде справжня охорона кордонів (між США та Мексикою, - ред.)”.
У вівторок ввечері Байден назвав перспективу припинення допомоги України “просто неправильною”.
“Нездатність підтримати Україну – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США”,– сказав він журналістам.
Він додав, що збирається вирішити це питання.
Про яку допомогу йдеться
- Ще 20 жовтня адміністрація Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначаються для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на власний американський кордон. Допомога Україні призначена для поставок додаткових озброєнь і техніки для того, щоби посилити можливості ЗСУ на полі бою, а також захистити мирні міста від ракетних ударів Росії. Очікувалося, що це додаткове фінансування зброї для України зменшить навантаження на запаси Пентагону.
- Однак по сьогодні Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.
- Суперечки щодо того, кому допомога "потрібніша": Україні чи Ізраїлю або ж обом одразу, загроза шатдауну і заміна спікера Палати представників затягли час і в листопаді за пропоноване фінансування так і не проголосували.
- 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.
- Учора президент України планував виступити перед конгресменами, аби розповісти їм про важливість термінової допомоги Україні, але промову скасували в останній момент.
- Тим часом у Сенаті США запропонували новий законопроєкт фінансування для України та Ізраїлю. Є ризик, що документ не ухвалять через внутрішні американські питання.