Нездатність США підтримати Україну – це просто божевілля, – Байден

Терміновий заклик президента США Джо Байдена поповнити військову скарбницю України та надіслати допомогу Ізраїлю знаходиться на межі провалу в Сенаті, де республіканці готові в середу заблокувати фінансування, якщо демократи не погодяться додати суворі заходи для стримування міграції на кордоні США з Мексикою, пише The New York Times.

“Ми так можемо покинути Україну. Коли Володимир Путін рушить у країну НАТО, вони будуть жаліти, що вирішили грати в політику з майбутнім безпеки України”, – сказав сенатор Крістофер С. Мерфі, демократ від штату Коннектикут, який відігравав провідну роль у переговорах із республіканцями протягом останніх кількох тижнів.

“Розраховуйте на мене у питанні України. Якщо ми не допоможемо Україні і Путіну це зійде з рук, ви будете у війні з НАТО – я все це зрозумів, – сказав сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни. – Ви отримаєте потужні республіканські голоси за Україну, Ізраїль і Тайвань, якщо буде справжня охорона кордонів (між США та Мексикою, - ред.)”.

У вівторок ввечері Байден назвав перспективу припинення допомоги України “просто неправильною”.

“Нездатність підтримати Україну – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США”,– сказав він журналістам.

Він додав, що збирається вирішити це питання.

Про яку допомогу йдеться