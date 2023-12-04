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Порошенко хотів зустрітись із Орбаном, – голова МСЗ Угорщини Сійярто

Петер Сійярто не захотів вдаватися в тему зустрічі, яка так і не відбулася.

Порошенко хотів зустрітись із Орбаном, – голова МСЗ Угорщини Сійярто
Петер Сійярто, скріншот відео
Фото: cnn.com

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що народний депутат України Петро Порошенко хотів за кордоном зустрітися із головою угорського уряду Віктором Орбаном.

Про це повідомляє Telex.

Петер Сійярто не захотів вдаватися в тему зустрічі, яка так і не відбулася, а також в те, чому співрозмовники не зустрілись. 

Він висловлювався розпливчасто, і зазначив, що Орбан зазвичай позитивно сприймає ініціативи щодо зустрічі, з чого видання зробило припущення, що саме Порошенко був ініціатором зустрічі. Сійярто також повторив, що членство України в НАТО є "немислимим", і що Угорщина очікує від України дотримання прав національних меншин.

Чому і хто не випустив Порошенка 

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1 грудня Порошенко повідомив, що його не випустили за кордон, попри підписане головою ВР відрядження.

Тоді речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що Порошенка не пропустили через скасування цього відрядження. А перший віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що це він видав таке розпорядження – на основі секретного листа, деталі його він розголошувати не може.

Згодом СБУ повідомила, що попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України. Після цього з'явилася заява "Європейської солідарності" про те, що МЗС повідомили про мету візиту Порошенка.

Пізніше в СБУ заявили, що Порошенко планував зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном, якого Росія "планувала використати в своїх ІПСО". "Європейська солідарність" у відповідь на заяву СБУ назвала це спробою влади "виправдати фактичний зрив візиту лідера опозиції Петра Порошенка", бо експрезидент мав відвідати лише Польщу і США.

Потім Порошенко заявив, що в листопаді справді хотів зустрітися із лідерами країн ЄС, які скептично налаштовані відносно ідеї вступу України, але сказав, що в грудні таких зустрічей не планував. За словами нардепа, у відрядженні, в яке його не випустили, він мав перебувати лише в США та Польщі.

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