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Нардеп Дмитро Шпенов складає депутатські повноваження

Його заяву Верховна Рада розгляне найближчим часом.

Нардеп Дмитро Шпенов складає депутатські повноваження
Фото: rada.gov.ua

Народний депутат України Дмитро Шпенов (позафракційний) подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України.

"Відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні" – повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Фото: Руслан Стефанчук

За інформацією руху "Чесно":

  • Дмитро Шпенов у 2012 році був обраний до Верховної Ради від “Партії регіонів”.
  • 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.
  • У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом (Дніпропетровська область). Позафракційний. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії партії “Опозиційний Блок”. Член Комітету з питань правової політики.
  • Був одним із нардепів, хто 21 червня 2022 року голосував проти Стамбульської конвенції.
  • Фігурант антикорупційних розслідувань. 
  • Підтримував "містобудівний" скандальний законопроєкт.

Шпенов обрався у поточний склад Ради як безпартійний самовисуванець від округу в Дніпропетровській області. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії забороненої партії “Опозиційний Блок”. Член Комітету з питань правової політики.

До слова, нещодавно нардеп Максим Єфімов заявив про складання депутатських повноважень.

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