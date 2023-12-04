Нардеп Дмитро Шпенов складає депутатські повноваження

Народний депутат України Дмитро Шпенов (позафракційний) подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України.
"Відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні" – повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За інформацією руху "Чесно":
- Дмитро Шпенов у 2012 році був обраний до Верховної Ради від “Партії регіонів”.
- 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.
- У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 37 округом (Дніпропетровська область). Позафракційний. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії партії “Опозиційний Блок”. Член Комітету з питань правової політики.
- Був одним із нардепів, хто 21 червня 2022 року голосував проти Стамбульської конвенції.
- Фігурант антикорупційних розслідувань.
- Підтримував "містобудівний" скандальний законопроєкт.
Шпенов обрався у поточний склад Ради як безпартійний самовисуванець від округу в Дніпропетровській області. Член Центральної контрольно-ревізійної комісії забороненої партії “Опозиційний Блок”. Член Комітету з питань правової політики.
До слова, нещодавно нардеп Максим Єфімов заявив про складання депутатських повноважень.