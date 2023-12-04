Нардеп від забороненої партії ОПЗЖ двічі виїжджав за кордон у відрядження до Угорщини і затримувався на місяць, – "Схеми"

Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Віталій Борт двічі виїжджав у відрядження до Угорщини на кілька днів, і щоразу затримувався на місяць. Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

У відрядження "на три дні" Борт виїжджав у квітні та липні, за погодженням спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, однак щоразу не повертався вчасно. Про це свідчать дані перетину кордону.

За даними джерел "Схем" з доступом до бази перетину кордону, 12 квітня 2023 року Борт залишив країну через КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною і повернувся тим же маршрутом через місяць – 12 травня 2023 року.

Як повідомили "Схемам" в апараті Верховної Ради, в цей період Борт перебував у відрядженні в Угорщині, але відряджався депутат всього на три дні – з 12 по 14 квітня 2023 року. Таким чином, Борт пробув за кордоном на 28 днів більше, ніж передбачалося відрядженням. За цей час депутат пропустив два дні роботи у сесійній залі Верховної Ради – 2-го і 3-го травня.

Щодо липневого відрядження, то Віталій Борт виїхав також через КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною, а повернувся 30 липня. В апараті Верховної Ради на запит "Схем" повідомили, що в липні цього року Борт за погодження голови парламенту мав відрядження до Угорщини, але лише на три дні – з 3-го по 5-те липня.

У результаті, Віталій Борт перебував за кордоном на 26 днів більше, ніж передбачало відрядження, і пропустив п’ять днів роботи у сесійній залі Верховної Ради – 13-14 липня і 26-28 липня.

Зі звітів Борта, який журналісти отримали на запит з апарату ВР, під час двох відряджень у квітні й липні 2023 року він зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту – соратником прем’єр-міністра Віктора Орбана. Борт не відповів на запитання журналістів "Схем", чому перебував за кордоном довше від визначеного у дозволі на виїзд часу.

Фото: "Схеми"

Лорінц Ночо – заступник лідера Християнсько-Демократичної народної партії, яка входить в коаліцію з правлячою партією "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Орбана. У 2021 році Ночо заборонили в’їзд до України на три роки. Як писали тоді у ЗМІ, підставою такого рішення стала агітація за політичну партію на Закарпатті під час місцевих виборів в Україні 2020 року, що прямо забороняється Виборчим кодексом України. З Ночо, згідно зі звітами, Борт обговорював у поїздках "перспективи формування добросусідських відносин" та "питання поглиблення міжпарламентської співпраці".

"Чомусь такі контакти депутата від ОПЗЖ в Угорщині не викликають застережень ні у керівництва ВРУ, ні в Службі безпеки України", — пишуть "Схеми".

У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзд для посадовців без належних підстав. Усього від початку повномасштабного вторгнення рф Борт провів за кордоном 207 днів. Борт є членом групи з міжпарламентських зв’язків з Угорщиною. При цьому, у жодному з цих двох звітів Борт не вказав, чому затримувався в Угорщині довше дозволеного часу. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців без належних на те підстав. Разом з тим частина народних обранців скаржиться на вибіркове затвердження відряджень.

Нагадаємо, днями нардепа від "Євросолідарності" Петра Порошенка не випустили за кордон у відрядження.

Тоді речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що Порошенка не пропустили через скасування відрядження. Згодом СБУ попередила владу про спроби Росії через ІПСО нашкодити нашій державі за кордоном. Тому, на думку спецслужби, президент, уряд і парламент мають враховувати рекомендації Служби безпеки при погодженні закордонних відряджень, а також враховувати позиції МЗС України. Тоді з'явилася заява "Європейської солідарності" про те, що МЗС повідомили про мету візиту депутата.

Пізніше в СБУ заявивли, що Порошенко планував зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном, який Росія "планувала використати в своїх ІПСО".