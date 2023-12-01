Для врахування при відрядженнях делегацій: СБУ попередила владу про спроби РФ через ІПСО нашкодити за кордоном

Російські спецслужби після викриття своїх агентурних мереж в Україні зосередилися на проведенні ІПСО та провокацій. Такі ІПСО, як всередині країни, так і за кордоном, спрямовані, зокрема, на дискредитацію держави на міжнародній арені, спроби розколоти українське суспільство та посіяти недовіру до військово-політичного керівництва, що, за ворожим задумом, матиме негативний вплив на стан обороноздатності України.

У зв'язку з цим СБУ направила до органів державної влади відповідну інформацію, аби вони врахували її при погодженні закордонних відряджень українських делегацій. Про це йдеться у коментарі СБУ, оприлюдненому 1 грудня.

"Служба безпеки направила відповідну інформацію до органів державної влади, зокрема Офісу Президента, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, аби вони мали змогу на свій розсуд врахувати ці дані під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій, в тому числі з урахуванням позиції МЗС України. Адже згідно з законодавством саме Міністерство закордонних справ є головним органом виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що це повідомлення не стосується конкретних політиків і було оприлюднене задля посилення безпеки в країні.

Нагадаємо, сьогодні нардепу Петрові Порошенку заборонили виїзд за кордон. Він збирався у відрядження до Польщі та США, де, за його словами, мав заплановані зустрічі, зокрема з новим спікером американської Палати представників та щодо розблокування кордону з Польщею для вантажівок.

Однак прикордонники відмовили йому в виїзді через те, що перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко скасував його відрядження. Корнієнко сказав, що відрядження скасували через лист для внутрішнього користування, деталі якого він розголошувати не може. Колеги Порошенка по фракції опублікували розпорядження про скасування відрядження. У ньому написано, що Корнієнко скасував відрядження на підставі листа від нього ж самого.