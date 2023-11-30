Зеленський обговорив з прем’єром Болгарії Денковим подальшу взаємодію

Президент України запросив представника Болгарії взяти участь у зустрічі з приводу імплементації Української формули миру.

Під час поїздки до Запорізької області Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою уряду Болгарії Ніколаєм Денковим.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

“Президент повідомив, що на початку 2024 року Україна планує провести наступну зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо подальшої імплементації Української формули миру, і запросив представника Болгарії взяти участь у цій зустрічі”, - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський подякував Денкову за потужну промову у Європейському парламенті та принципову позицію щодо підтримки України.

Співрозмовники обговорили подальшу оборонну підтримку. Президент України розповів про актуальні оборонні потреби України, зокрема для посилення спроможностей українських Повітряних сил та артилерії.

Також Зеленський та Денков обговорили взаємодію у контексті євроінтеграційного шляху України. Зокрема, президент наголосив на важливості єдності країн щодо підтримки європейської інтеграції України та багаторічної допомоги обсягом 50 млрд євро.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Глава держави наголосив на посиленні армії та ППО напередодні зими.