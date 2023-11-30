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Зеленський обговорив із Прем'єр-міністром Британії посилення ППО для України

Також Президент наголосив на посиленні української армії.

Зеленський обговорив із Прем'єр-міністром Британії посилення ППО для України
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Глава держави наголосив на посиленні армії та ППО напередодні зими. ПРо це повідомляє пресслужба Президента.

Глава держави подякував Сполученому Королівству за незмінну оборонну та політичну підтримку, що надається нашій країні в умовах повномасштабної російської агресії.

З огляду на результати здійснених візитів на лінію фронту на півдні та сході України Президент поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про пріоритетні потреби для посилення оборонних спроможностей українських воїнів і зміцнення повітряного щита.

Лідери обговорили подальшу макрофінансову підтримку України та скоординували кроки напередодні важливих міжнародних заходів.

Також співрозмовники обговорили перспективи вступу України в НАТО та важливість проведеної в жовтні зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті.

Нагадаємо, напередодні зими Велика Британія надала спорядження та зимовий одяг для військових України. Йдеться про сухпайки, шоломи, комплекти зимового одягу та бронежилети. 

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