Дві сторони медалі: коли зрадників і колаборантів позбавлять державних нагород?

Фото: ЧЕСНО

Правова колізія з державними нагородами загрожує національній безпеці та знецінює подвиги військових. Зрадники, які роками готували підґрунтя для російського вторгнення, не можуть бути нагороджені на рівні з героями, які віддали життя в боях з окупантами.

Наразі Президент може позбавити державних нагород лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин відповідно до статті 16 Закону «Про державні нагороди України». Процедура така: суд має надіслати йому подання, а комісія державних нагород і геральдики підготувати відповідні клопотання.

Дуже часто судовий процес триває роками, а особа тим часом володіє нагородами. Яскравий приклад — справа Олега Царьова. У 2014 році прокуратура розпочала кримінальне провадження проти нього за статтею про посягання на територіальну цілісність. І лише у 2023 році суд визнав його винним. У березні 2023 року Шевченківський районний суд міста Києва звертався з поданням щодо позбавлення Царьова державної нагороди — ордена «За заслуги». Проте на сайті Президента аналітики Руху ЧЕСНО не знайшли відповідного оприлюдненого указу.

Фото: Макс Требухов

Щоб спростити процедуру, наприкінці 2021 року нардепи склали законопроєкт № 6163. Він пропонує вносити на розгляд Президентові подання про позбавлення державної нагороди, якщо нагороджений виправдовує збройну агресію проти України, анексію території, має зв'язки з окупаційними силами або пропагує органи держави-агресора та її посадових осіб.

Проголосували його в першому читанні у квітні 2022 року. Після того до справи не поверталися. Ба більше, на початку 2023-го парламентарі подали ще чотири законопроєкти, які стосуються процедури позбавлення державних нагород України (№№ 8407, 8407-1, 8407-2, 8407-3).

«Понад два роки нардепи не можуть прийняти рішення щодо спрощення процедури позбавлення державних нагород. Наявність звань та орденів у соратників Януковича, зрадників і проросійських політиків дискредитує інститут державних нагород. Рух ЧЕСНО закликає парламентарів доопрацювати проєкт №6163 й винести на голосування у другому читанні. Будемо стежити за голосуванням і висвітлювати позицію кожного нардепа», — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

У коментарі Руху ЧЕСНО автор законопроєкту Роман Лозинський зазначив, що активно включився в адвокацію проєкту, відколи повернувся із зони бойових дій.

«Я поставив питання голові комітету безпеки та оборони, чому законопроєкт досі не підготовлений до другого читання і навіть не пройшов комітет. Відповіді, яку можна зрозуміти, я не почув. Зараз ми з Романом Костенком усе підготували до розгляду комітету. Ми передбачаємо, що в першій половині грудня комітет підтримає законопроєкт. І я дуже вірю, що ще цього року побачимо 226+ на табло. Ми не можемо жити у двох реальностях, коли в нас Героєм України є воїн, який віддав життя за захист своєї країни, і водночас зрадники такого формату, як Бойко та Богуслаєв», — зазначає Лозинський.

Фото: ucu.edu.ua Роман Лозинський

Важливо не лише позбавити державних нагород зрадників і колаборантів, а й позбутися радянського підходу до відзначення. У суспільстві давно вже трансформувався образ Героя, час змінити процедуру відбору й подання осіб для нагородження. Механізм має бути прозорим, з чіткими критеріями для номінації, із залученням незалежних експертів.

Раніше Рух ЧЕСНО звернувся до Офісу Президента щодо позбавлення державних нагород фігурантів Реєстру зрадників — Володимира Сальда, Євгена Балицького, Іллі Киви та Олега Царьова. Ці особи отримали вироки суду за злочини проти національної безпеки.