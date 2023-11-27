Ніхто за останні десятиліття не завдав більшої шкоди вільному мореплаванню, ніж Росія, – Зеленський

За останні десятиліття ніхто не завдав більшої шкоди вільному мореплаванню, ніж Росія. Тому РФ не заслуговує на місце у Міжнародній морській орагнізації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників 33-ї асамблеї Міжнародної морської організації, – пише "Інтерфакс.Україна".

Президент України зазначив, що з початком війни РФ проти України, свобода мореплавства у водах Чорного моря зазнала найсильнішого удару з часів Другої світової війни.

"У перший день війни РФ заблокувала наші порти і зламала наші маршрути морської торгівлі. Це призвело до негативних наслідків. Насамперед із точки зору продовольчої безпеки. Експорт продовольства з України впливає на життя майже 44 млн людей у різних регіонах світу", – заявив він.

За словами Зеленського, попри те, що Росія вийшла із Зернової угоди та численні обстріли українських портів, Україна змогла випустити сотні суден із вантажами до країн Європи, Азії та Африки.

"Ми відігнали її флот із нашої частини морської акваторії. І це дало нам змогу запустити альтернативні маршрути в Чорному морі: уже майже 6 млн тонн вантажів перевезено менше ніж за три місяці", – сказав президент.

Водночас Зеленський зазначив те, що Міжнародна морська організація як створена для гарантування глобальної безпеки мореплавства установа має приділяти значно більше власної уваги питанням безпечного функціонування морських портів і в Україні, і в тих регіонах, де відбувається або може відбутися агресія.

"Всі, хто намагається зруйнувати фундаментальні принципи мореплавства, має за це відповідати", – підкреслив він, – Свобода морів – це одна з ключових свобод, які дали змогу людству стати на шлях прогресу. Ми разом маємо її захищати", – заявив він.

Зеленський наголосив, що Росії не місце в Міжнародній морській організації, не місце в її керівних органах, тому що ніхто за останні десятиліття не завдав більшої шкоди вільному мореплавству, ніж Росія.

Нагадаємо, глава України повідомив, що Україна отримає військові кораблі для супроводу цивільних суден через зерновий коридор.