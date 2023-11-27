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Зеленський у зверненні до Міжнародної морської організації: Росії не місце в ІМО та її керівних органах

Президент назвав одним з найбільших успіхів України вигнання російського військового флоту з Чорного моря.

Зеленський у зверненні до Міжнародної морської організації: Росії не місце в ІМО та її керівних органах
Фото: Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників 33-ї асамблеї Міжнародної морської організації, до складу якої входить більшість країн світу.

Як ідеться у зверненні, Зеленський наголосив, що РФ "не місце в Міжнародній морській організації, не місце в її керівних органах, бо ніхто за останні десятиліття не завдав більшої шкоди вільному мореплавству, ніж Росія".

"Вона повинна за це справедливо відповідати, і така відповідальність агресора гарантуватиме збереження глобальної довіри до цієї нашої організації", - наголосив Президент.

Зеленський назвав одним з найбільших успіхів України вигнання російського військового флоту з Чорного моря й роботу альтернативних маршрутів експорту агропродукції. "Якби не сміливість і майстерність наших воїнів, то й зараз би Чорне море було буквально мертвим морем – із погляду загрози вільному мореплавству. Військовий флот Росії неодноразово бив по портах і по цивільних суднах у цій акваторії. Але зараз можливості Росії значно обмежені – ми відігнали її флот із нашої частини морської акваторії. І це дало нам змогу запустити альтернативні маршрути в Чорному морі: вже майже 6 мільйонів тонн вантажів перевезено менш ніж за три місяці", - повідомив глава держави.

Президент запросив представників членів ІМО до Одеси та інших портових міст Одеського регіону, щоб вони могли побачити наслідки російських атак. 

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Нагадаємо, до ІМО входить більшість країн світу: 175 держав-учасниць та три асоційовані члени. Її основним завданням є забезпечення взаємодії між країнами у сфері міжнародних морських перевезень.

Цього року Міжнародна морська організація закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торговельному судноплавству в Чорному морі.

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