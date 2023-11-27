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У США заперечили інформацію щодо піштовхування України до переговорів з РФ

У Білому домі запевнили, що не мають такої політики.

У США заперечили інформацію щодо піштовхування України до переговорів з РФ
Ентоні Блінкен
Фото: X/ Secretary Antony Blinken

У Білому домі заперечили інформацію щодо піштовхування до переговорів України та Росії. Держсекретар Ентоні Блінкен навпаки підкреслив продовження підтримки України у війні проти РФ. Про це пише Sky News. 

Під час поїздки до Європи держсекретар Ентоні Блінкен підкреслив постійну підтримку НАТО з боку України в її війні проти Росії.

Крім того, помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О'Браєн контатував, що США не підштовхують Україну до переговорів з Росією.

Згідно з непідтвердженими повідомленнями, США тихо зменшують підтримку в надії, що це спонукатиме Україну розпочати переговори про припинення вогню. Однак офіційні особи США заявили, що Америка підтримуватиме Київ скільки завгодно, незважаючи на побоювання, що наступного року президентом США може стати Дональд Трамп, що може призвести до зменшення підтримки України з боку США.

Нагадаємо, нещодавно американський канал NBC News з посиланням на двох високопосадовців США повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною питання щодо можливих переговорів з Росією. Ці розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з Росією. Одне з таких обговорень відбулося цьогоріч у жовтні на зустрічі Контактної групи з оборони України. 

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