Мальта головуватиме в ОБСЄ після вето РФ та Білорусі на кандидатуру Естонії

Це рішення мають ухвалити на засіданні міністри закордонних справ організації.

В ОБСЄ головуватиме Мальта.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Північної Македонії, голова ОБСЄ Буяр Османі.

За його словами, рішення мають затвердити на засіданні міністри закордонних справ організації у Скоп'є.

Breaking news from Vienna! 👏



Huge decisions opening the path towards consensus on #OSCE2024 chair to be confirmed on #MC30 in #Skopje. Thank you #Malta 🇲🇹 for your willingness to take on this vital role & to all colleagues for your flexibility and support#ItsAboutPeople — Bujar Osmani (@Bujar_O) November 27, 2023

Османі висловив вдячність Мальті, яка погодилася "взяти на себе цю життєво важливу роль", а всім колегам - за "гнучкість і підтримку".

Нагадаємо, через вето Росії та Білорусі Естонія не змогла стати головою ОБСЄ.

Північна Македонія дозволила проліт над своєю територією російських літаків. Вони перевозитимуть делегацію РФ для участі в майбутній міністерській зустрічі ОБСЄ.