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Мальта головуватиме в ОБСЄ після вето РФ та Білорусі на кандидатуру Естонії

Це рішення мають ухвалити на засіданні міністри закордонних справ організації.

Мальта головуватиме в ОБСЄ після вето РФ та Білорусі на кандидатуру Естонії
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі
Фото: EPA/UPG

В ОБСЄ головуватиме Мальта.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Північної Македонії, голова ОБСЄ Буяр Османі.

За його словами, рішення мають затвердити на засіданні міністри закордонних справ організації у Скоп'є.

Османі висловив вдячність Мальті, яка погодилася "взяти на себе цю життєво важливу роль", а всім колегам - за "гнучкість і підтримку".

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Нагадаємо, через вето Росії та Білорусі Естонія не змогла стати головою ОБСЄ.

Північна Македонія дозволила проліт над своєю територією російських літаків. Вони перевозитимуть делегацію РФ для участі в майбутній міністерській зустрічі ОБСЄ.

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