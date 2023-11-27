Західні санкції суттєво вплинули на торгівлю російською нафтою, – Reuters

Один з найприбутковіших маршрутів торгівлі російською нафтою до Азії після запровадження західних санкцій стикається з серйозними проблемами, які не мають вирішення, пише Reuters.

Проблеми, які ускладнюють торгівлю нафтою Росії, пов’язані з недоліками оплати у валюті відмінній від долара. Короткострокового рішення немає, а спроби знайти альтернативу долару, наштовхнулися на труднощі конвертації, а також політичні перешкоди, – зазначає Reuters.

Проблеми загострилися ще у липні, коли Індія, яка стала найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морським шляхом, почала вимагати у Росії оплату в індійських рупіях, і торгова діяльність майже розвалилася, розповіли виданню джерела, знайомі із ситуацією.

Анонімні джерела розповіли, що постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського центрального банку, який він не прийматиме цю валюту.Також, Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний.

Приблизно в середині серпня щонайменше дві великі російські нафтові компанії погрожували перенаправити близько десятка танкерів (до мільйона тонн нафти), які прямували до Індії, в інші пункти призначення.

Як тимчасове рішення конфлікту, пов'язаного з індійськими угодами, вантажі були оплачені в комбінації китайського юаня, гонконгського долара як перехідної валюти до юаня і дирхама ОАЕ, який прив'язаний до долара США, – зазначають джерела Reuters.

Однак вони сказали, що проблемою залишається пошук альтернативи долару, і що проблеми стосуються покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими покупцями російської нафти.

Однак найбільша проблема стосується Індії, яка, згідно з даними LSEG і підрахунками Reuters, купує понад 60% російської морської нафти. Це найбільший загалом покупець морської російської нафти після Китаю.

Проблеми, ймовірно, погіршаться, оскільки посилиться контроль за торгівлею, адже минулого тижня США посилили санкції щодо купівля старих російських танкерів.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо компаній і танкерів, які перевозили російську нафту. Обмеження застосували щодо трьох юридичних осіб і арештували три судна, які перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує встановлену цінову стелю.