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Сунак скасував зустріч із прем'єром Греції через скульптури Парфенона

Подальше перебування скульптур у Британському музеї схоже на розрізання “Мони Лізи” навпіл, заявив Кіріакос Міцотакіс.

Сунак скасував зустріч із прем'єром Греції через скульптури Парфенона
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс звинуватив свого британського колегу Ріші Сунака у скасуванні запланованої на вівторок зустрічі в Лондоні через дипломатичну суперечку щодо статусу Скульптур (Мармурів) Парфенона.

Про це пише Reuters.

Греція неодноразово зверталася до Британського музею з проханням назавжди повернути 2500-річні скульптури, які британський дипломат лорд Елгін вивіз із храму Парфенон на початку 19 століття, коли він був послом в Османській імперії.

“Я висловлюю своє роздратування з приводу того, що британський прем’єр-міністр скасував нашу заплановану зустріч за кілька годин до того, як вона мала відбутися”, − йдеться у заяві Міцотакіса.

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“Позиції Греції щодо скульптур Парфенона добре відомі. Я сподівався мати можливість обговорити їх з британським колегою. Кожен, хто вірить у правоту і справедливість своїх позицій, ніколи не боїться протистояти аргументам”, − додав він.

Уряд Греції обговорював з керівником Британського музею Джорджем Осборном можливу угоду про позику скульптур, які були джерелом суперечок між двома країнами протягом століть.

Фото: EPA/UPG

Міцотакіс поскаржився в інтерв'ю BBC, що переговори про можливе повернення скульптур в Афіни просуваються недостатньо швидко. Він сказав, що подальше перебування скульптур у Британському музеї схоже на розрізання “Мони Лізи” навпіл, і це не питання власності, а "возз’єднання".

Офіс Сунака зі свого боку прокоментував, що відносини Британії з Грецією є “надзвичайно важливими”, і обидві країни повинні працювати разом над глобальними проблемами, такими як боротьба з нелегальною міграцією.

Фото: EPA/UPG

Британський уряд завжди виключав відмову від права власності на Мармури Паферона, які включають приблизно половину 160-метрового фризу, який прикрашав храм Афіеи, стверджуючи, що Лондон їх отримав законним шляхом. Законодавство забороняє Британському музею вилучати предмети з колекції, крім певних обставин, але не забороняє позику.

Мармури Парфенона − узагальнююча назва кількох колекцій класичних мармурових скульптур південного та північного фасадів, метоп, фризу, фрагментів архітектурних деталей головного храму та інших споруд Афінського акрополя. Фриз Парфенона  це горельєфна мармурова скульптура, створена для прикраси верхньої частини наоса Парфенона.

Нагадаємо, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, так зване "скіфське золото", яке було представлено на виставці в Амстердамі, повернулися до України. 

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