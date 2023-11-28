Сунак скасував зустріч із прем'єром Греції через скульптури Парфенона

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс звинуватив свого британського колегу Ріші Сунака у скасуванні запланованої на вівторок зустрічі в Лондоні через дипломатичну суперечку щодо статусу Скульптур (Мармурів) Парфенона.

Про це пише Reuters.

Греція неодноразово зверталася до Британського музею з проханням назавжди повернути 2500-річні скульптури, які британський дипломат лорд Елгін вивіз із храму Парфенон на початку 19 століття, коли він був послом в Османській імперії.

“Я висловлюю своє роздратування з приводу того, що британський прем’єр-міністр скасував нашу заплановану зустріч за кілька годин до того, як вона мала відбутися”, − йдеться у заяві Міцотакіса.

“Позиції Греції щодо скульптур Парфенона добре відомі. Я сподівався мати можливість обговорити їх з британським колегою. Кожен, хто вірить у правоту і справедливість своїх позицій, ніколи не боїться протистояти аргументам”, − додав він.

Уряд Греції обговорював з керівником Британського музею Джорджем Осборном можливу угоду про позику скульптур, які були джерелом суперечок між двома країнами протягом століть.

Фото: EPA/UPG

Міцотакіс поскаржився в інтерв'ю BBC, що переговори про можливе повернення скульптур в Афіни просуваються недостатньо швидко. Він сказав, що подальше перебування скульптур у Британському музеї схоже на розрізання “Мони Лізи” навпіл, і це не питання власності, а "возз’єднання".

Офіс Сунака зі свого боку прокоментував, що відносини Британії з Грецією є “надзвичайно важливими”, і обидві країни повинні працювати разом над глобальними проблемами, такими як боротьба з нелегальною міграцією.

Фото: EPA/UPG

Британський уряд завжди виключав відмову від права власності на Мармури Паферона, які включають приблизно половину 160-метрового фризу, який прикрашав храм Афіеи, стверджуючи, що Лондон їх отримав законним шляхом. Законодавство забороняє Британському музею вилучати предмети з колекції, крім певних обставин, але не забороняє позику.

Мармури Парфенона − узагальнююча назва кількох колекцій класичних мармурових скульптур південного та північного фасадів, метоп, фризу, фрагментів архітектурних деталей головного храму та інших споруд Афінського акрополя. Фриз Парфенона − це горельєфна мармурова скульптура, створена для прикраси верхньої частини наоса Парфенона.

Нагадаємо, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, так зване "скіфське золото", яке було представлено на виставці в Амстердамі, повернулися до України.