До деокупації Криму артефакти з чотирьох музеїв півострова зберігатимуться у Національному музеї історії України.

Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі, повернулися до України.

Про це йдеться на сайті Національного музею історії України.

Музей Алларда Пірсона передав їх до музею, де вони зберігатимуться до деокупації півострова.

З лютого по серпень 2014 року в Музеї Алларда Пірсона тривала виставка “Крим: золото й таємниці Чорного моря”. На ній демонструвалися предмети з колекцій Національного музею історії України та чотирьох музеїв Криму: Національного заповідника “Херсонес Таврійський” (Севастополь), Центрального музею Тавриди (Сімферополь), Бахчисарайського історико-культурного заповідника та Керченського історико-археологічного заповідника.

У лютому 2014 року росія почала окупацію Криму. Предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після завершення виставки, але повертати цінності з кримських музеїв на територію, не підконтрольну українській владі, стало неможливим.

Проте музеї Криму, які де-факто контролює влада Росії, наполягали саме на цьому. У Нідерландах розпочався судовий процес.

У грудні 2016 року суд в Амстердамі постановив передати кримські скарби державі Україна відповідно до Закону про спадщину. Апеляційний суд Амстердама також вирішив задовольнити позов про передачу кримських артефактів державі Україна, але вже на підставі Закону України "Про музеї" та наказу Міністерства культури України від березня 2014 року. Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного Суду Нідерландів з проханням скасувати рішення Апеляційного суду. 9 червня 2023 року Верховний Суд Нідерландів відхилив її, а апеляційне рішення залишив без змін.

Фото: nmiu.org

“Тому артефакти передали державі Україна, а не музеям Криму, які нині перебувають в окупації. Згідно з указом Міністерства культури та інформаційної політики України колекції кримських музеїв мають бути передані на зберігання у Національний музей історії України”, − зазначено у повідомленні.

За остаточним рішенням, винесеним Верховним Судом Нідерландів, Україна мала виплатити Музею Алларда Пірсона 111,689 євро з нарахуванням відсотків за весь час збереження колекцій кримських музеїв.

Фото: nmiu.org

5 липня 2023 року на спільній нараді в Музеї Алларда Пірсона генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук запропонував план передачі та перевезення колекцій кримських музеїв до України. Пізніше Музей Алларда Пірсона відмовився від визначеної судом виплати на свою користь.

У листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх ретельно запакували відповідно до музейних правил. Потім артефакти перевезли до Києва. Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Фото: nmiu.org

“Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити”, − заявив генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Андрощук водночас підкреслив, що колекція набула міжнародного політичного резонансу, а тому її стан і подальша доля будуть відтепер під прискіпливою увагою світу. “Це, у свою чергу, покладає відповідальність на всіх, хто стояв за політичним рішенням щодо повернення колекції у воюючу Україну. Вони мають забезпечити їй безпрецедентну охорону, а також відповідну економічну підтримку Національному музею історії України”, − сказав директор.

Фото: м

Фото: nmiu.org

Фото: nmiu.org

Нагадаємо, раніше у Мінкультури повідомили, що після повернення "Скіфського золота" до України заплановано організувати виставку артефактів.

Докладно про так зване скіфське золото читайте в матеріалі на LB.ua.