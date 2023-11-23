В Києві тимчасово заборонили створення нових муралів

Все частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову.

Депутати Київради сьогодні, 23 листопада, прийняли рішення щодо заборони на створення нових муралів.

Про це повідомила пресслужба Київради.

Зазначається, що тимчасова заборона діятиме до моменту розробки та затвердження Київрадою прозорого та відкритого механізму погодження ескізів монументальних розписів.

За це рішення проголосували 75 депутатів міськради.

Таке рішення ініціювала депутатка Київради Євгенія Кулеба, оскільки усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову. Також мурали часто створюють без погодження відповідними органами та мешканцями будинків.

Як зазначила депутатка Київради, ініціаторка проєкту рішення Євгенія Кулеба, чинне законодавство України та нормативні документи місцевих рад наразі детально не врегульовують питання погодження відповідними органами створення муралів на житлових та нежитлових будівлях, інших спорудах.

“Попередньо передбачено, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та отримання інших, передбачених законодавством дозволів та погоджень”, – розповіла Євгенія Кулеба.

Нагадаємо, французький художник Крістіан Ґуемі створив на одній з адміністративних будівель Верховної Ради у центрі Києва мурал, присвячений пам’яті Героя України Олександра Мацієвського.