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Музиканти з окупованих територій зіграють в Києві концерт для дітей у супроводі анімації

Виконають «Карнавал тварин» Каміля Сен-Санса.

Музиканти з окупованих територій зіграють в Києві концерт для дітей у супроводі анімації

2 та 9 грудня у Києві відбудеться прем'єра музичного шоу, що поєднає сюїту французького композитора Каміля Сен-Санса та анімацію чілійської студії Punk Robot. Покази пройдуть у культурному кластері «Краків».

Музику виконає камерний оркестр «Ренесанс» Маріупольської філармонії разом з київським фортепіанним дуетом «Kyiv Piano Duo» (Олександра Зайцева і Дмитро Таванець). Візуальне супроводження авторства студії Punk Robot, що володіє мультиплікаційним Оскаром, демонструватимуть на великому LED екрані. 

Режисерка виставки Ольга Пінаєва, співпрацювала з Гогольfest та театром «Дах». Сценаристка Марія Пустовіт – авторка книг про композиторів, таких як «Сам ти Гендель», «Бах теж був людиною», «Безталанний Бетховен», «Контр фагот, зіграйте Ре». Диригент – Василь Крячок, директор Маріупольської філармонії, засновник та художній керівник камерного оркестру «Ренесанс». До складу оркестру входять його учасники з Маріуполя разом з музикантами з інших окупованих та прифронтових регіонів України: з Луганської філармонії, Сєвєродонецька, Харкова, Миколаєва, Кривого Рогу, Запоріжжя, а також музиканти з Києва.

Ведучі (русанівська жаба Жаб‘єта та бабак Тимко з харківської династії віщунів весни) разомі із оркестром розкажуть про засоби, якими музика здатна оповідати різні історії без слів. Організатори закликають дорослих та дітей приходити, надягнувши маску улюбленої тварини.

«Карнавал тварин»  — сюїта Каміля Сен-Санса, в якій кожна з  14 частин присвячена окремій тварині. Зазвичай саме через неї починають знайомство дітей з класичною музикою.

Нагадаємо, "Київ Модерн-балет" презентує балет-подорож “За хвилину до Різдва” на музику Сен-Санса та "Щедрика".

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