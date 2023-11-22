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Чехія допоможе Україні проводити оцифровку культурної спадщини

Мобільний центр оцифрування використовується тоді, коли складно чи неможливо забезпечити перевезення чи переміщення документів, які треба оцифрувати.

Чехія допоможе Україні проводити оцифровку культурної спадщини
Ілюстративне фото
Фото: Укрінформ

Міністерства культури України та Чехії запустили проєкт з оцифрування з метою збереження української культури.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Запущений за допомогою Чехії проєкту “Мобільний центр оцифрування” є важливим внеском у підтримку та збереження української культури. 

Зазначається, що Мобільний центр оцифрування використовується тоді, коли складно чи неможливо забезпечити перевезення чи переміщення документів, які треба оцифрувати. 

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Центри, розміщені в мобільному транспортному контейнері, зазвичай обладнані сканерами, комп’ютерами, програмним забезпеченням для обробки відсканованого матеріалу, портативними носіями для збереження даних, системою кондиціювання та мають автономне джерело живлення.

Мобільний центр можуть використовувати різні організації. Зокрема, йдеться про державні установи, неприбуткові організації, медичні установи, бібліотеки чи приватні компанії, яким потрібно швидко й ефективно відсканувати велику кількість документів.

Як раніше повідомлялось, “Державний історико-культурний заповідник м. Острога” оцифрував Острозьку Біблію 1581 року. Тепер унікальне видання можуть переглянути онлайн всі охочі.

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