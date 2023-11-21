Президент Чехії заявив про гальмування постачань озброєння Україні

Український контрнаступ розвивається не так, як очікували самі українці. До того ж, відбувається гальмування постачань озброєння Україні.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з командувачами Збройних сил своєї країни, передає Ceske Noviny.

За його словами, витрачений час Заходу на підготовку до постачань допомоги нашій державі дав можливість Росії дуже добре підготуватися до контрнаступу. Допомога Україні не досягає необхідного рівня.

"Це не найкраща відправна точка для того, як пережити важку зиму і як досягти успіху проти противника, який увесь час використав, навчався, примножував військове виробництво, активував плани військового виробництва і здатний доставити такі ж чи більші обсяги техніки та боєприпасів на даний момент, аніж ми можемо доставити із Заходу до України", - сказав Павел.

Він наголосив, що успіх Росії в Україні стане проблемою для всіх західних країн.

"Не тільки тому, що Росія зміцниться у своїй інтерпретації міжнародних відносин, але водночас це надихне багато інших країн-однодумців, що сила може досягти своїх цілей і що Захід не такий сильний, як він намагається показати світові ", - сказав президент Чехії, додавши, що такий розвиток подій вплине, зокрема, на підхід Китаю до вирішення міжнародних проблем.

Павел зазначив, що є великий ризик втоми від війни в Україні, яка проявляється не лише у воюючих сторін, а й у всіх держав, які підтримують одну з них.

"Це призведе до посилення тиску з метою припинення війни угодою. Угода, якщо вона відбудеться, звичайно, буде ґрунтуватися на реальній ситуації на полі бою", - зауважив чеський президент.

Нагадаємо, напередодні Секретар РНБО Олексій Данілов заявив що Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами і припинення вогню.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, упродовж 2014-2022 років Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період було досягнуто 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.

Речник Державного департаменту США Ведан Патель нещодавно сказав, що йому невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів із РФ поза структурою української формули миру. Він додав також, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні цієї війни.