Анджей Дуда: "Польща хоче бачити українців у європейській сім'ї якомога швидше"

Президент Польщі Анджей Дуда привітав українців з десятою річницею початку Євромайдану та Революції гідності. У своїй промові глава Польщі запевнив, що його держава допомагатиме Україні на шляху до ЄС і НАТО, бо хоче бачити українців "у європейській сім’ї якомога швидше".

Відповідне відеозвернення Анджей дуда оприлюднив у Х (Twitter), – пише Інтерфакс-Україна.

Дуда зазначив, що від початку масових протестів на Майдані поляки підтримували українське прагнення поглибити інтеграцію з Європою.

"Так є і сьогодні. Польща була першою країною, яка після початку російської агресії закликала до негайного надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Кілька днів тому Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про вступ. Це великий успіх, з яким я вас вітаю, але це також великий виклик. Хочу запевнити вас, що Польща непохитно стоятиме з вами пліч-о-пліч і підтримуватиме вас у боротьбі з агресором", – сказав він.

Президент Польщі додав, що ніхто краще за поляків не розуміє, яку величезну ціну доводиться платити за свободу й незалежність.

"Польща допомагатиме Україні на шляху до ЄС і НАТО, бо хоче бачити її "в нашій європейській сім'ї якомога швидше. Вільна й незалежна Україна, а також хороші й засновані на взаємоповазі партнерські відносини між нашими народами мають фундаментальне значення для мене і моїх співвітчизників. Я вірю, що ми й далі розвиватимемо їх у цьому дусі", – підсумував він.

Нещодавно, Анджей Дуда заявив, що саме Україна є місцем, де на карту поставлено долю безпеки Польщі. І якщо Росію не перемогти зараз, вона нападе знову.