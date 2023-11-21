Сьогодні до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Deutsche Welle.

У міністерстві оборони ФРН метою візиту назвали підтвердження підтримки України. Основними темами поїздки стануть навчання українських солдатів і військова допомога Києву.

На другу половину дня заплановані переговори Пісторіуса з його українським колегою Рустемом Умєровим, а також із президентом Володимиром Зеленським.

Крім політичних переговорів, до програми візиту включено покладання вінків на Майдан Незалежності, де 10 років тому почалися проєвропейські протести.

Також Пісторіус відвідає український військовий навчальний центр.

#EIL

Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023

Нагадаємо, що раніше міністр оборони ФРН приїжджав до Києва в лютому. Пісторіус раніше наголошував, що Росію в стратегії національної безпеки зазначено як тимчасову загрозу, її сприйматимуть так ще кілька років.