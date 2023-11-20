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В Чехії для українців відкрився новий центр “Паспортний сервіс”

В центрі можна отримати паспорти і водійські права. 

В Чехії для українців відкрився новий центр “Паспортний сервіс”
Фото: Укрінформ

ДП “Документ” відкрило в Празі новий центр “Паспортний сервіс”. Він зможе обслуговувати на день до 500 українців.

Про це повідомляє Укрінформ.

З березня в Чехії на спеціально обладнаних автобусах, які працювали як пересувні станції, почали працювати десять співробітників. Спочатку було шість станцій, які оформили з того часу документи понад 27 тис. громадян. 

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З жовтня штат був збільшений до 26 людей. Вони обслуговуватимуть громадян в обладнаному приміщенні з 13 вікнами прийому та чотирма вікнами видачі документів. В центрі можна отримати паспорти і водійські права. 

“Паспортний сервіс” у Празі працюватиме з понеділка до суботи з 9:00 до 18:00 без перерви.

Нагадаємо, днями набула чинності угода між Україною та Литвою, згідно з якою українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою.

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