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На окупованих територіях росіяни пропонують пенсіонерам відмовитися від українського громадянства за 3 тисячі гривень

Окупанти продовжують російську "паспортизацію" на ТОТ.

На окупованих територіях росіяни пропонують пенсіонерам відмовитися від українського громадянства за 3 тисячі гривень
Фото: mvs.gov.ua/

Російські окупаційні адміністрації намагаються підкупити пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, пропонуючи їм відмовитися від українського громадянства за 10 тисяч рублів (3 тисячі гривень). Таким чином росіяни намагаються продовжити паспортизацію. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Кремль намагається підкупити громадян пенсійного віку “соціальною допомогою” у розмірі 10 тис. рублів. Для того, щоб її отримати необхідно переоформити пенсію відповідно до російських норм, включно з отриманням російського паспорта", пише нацспротив. 

Крім того, окупаційні адміністрації вже два, а подекуди три, місяці не виплачують “соціальних виплат” (по догляду за дитиною. Всі ці заходи створюють такі умови, щоб заставити населення бути залежними від окупантів.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі юристи пропонують містянам при отриманні російських паспортів змінювати й українські прізвища на російські.

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