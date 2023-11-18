На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які привласнити землі на 1 млрд грн

На Дніпропетровщині затримали двох "смотрящих" та учасників злочинної організації, які привланили 70 га земель острова в Самарській затоці. Сума збитків становить понад мільярд гривень. Ексголові райдержадміністрації та трьом представникам бізнесу повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що правоохоронці понад рік встановлювали учасників злочинної організації, щоб покроково відтворити обставини їхньої діяльності.

За даними слідства, злочинна організація була створена у 2008 році. До її складу увійшли представники органів місцевої влади, представники комерційної структури та злочинного світу — так звані "смотрящі" за областю. Свого часу один з них дуже переймався через ухвалення Верховною Радою закону щодо "ворів у законі", оскільки цей нормативний акт встановив відповідальність за скоєння злочину особою у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

Фото: Нацполіція

"Щоб заволодіти землями водного фонду, розміщених на острові озера, фігуранти розробили злочинний план. За вказівкою на той час голови РДА 70 гектарів землі поділили на земельні ділянки по 2 гектари та в подальшому незаконно передали у приватну власність, видавши відповідні державні акти. Власниками земель стали учасники оборудки, члени їхніх сімей, близькі родичі, а також підлеглі працівники комерційної структури", повідомляють правоохоронці.

З метою приховування незаконного походження землі планували змінити її цільове призначення та збудувати котеджне містечко закритого типу, навіть розробили генеральний план забудови.

Фото: Нацполіція

Фонд державного майна України оцінив вартість 70 га захоплених земель у понад мільярд гривень.

17 листопада поліцейські та прокурори затримали учасників злочинної організації. Окрім того, правоохоронці провели 30 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області. Вилучили понад 200 тис. доларів США, 80 тис. євро, земельну документацію, зброю, автомобілі, "чорнові" записи тощо.

На підставі зібраних доказів двом "смотрящим", ексголові РДА та трьом співзасновникам товариства повідомили про підозру. Залежно від ролі в злочинній організації їхні дії кваліфіковані:

- ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

- ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

- ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.

За скоєне фігурантам може загрожувати від 5-ти до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

У результаті спецоперації СБУ у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів.