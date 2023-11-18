Головне за ніч та ранок суботи, 18 листопада: 29 знищених ворожих БпЛА, понад 70 відбитих атак на п'ятьох напрямках

У ніч на 18 листопада росіяни атакували з північного та південно-східного напрямків 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Сили ППО знищили 29 російських безпілотників.

"Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ -рф) ударними БпЛА типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131", повідомили у Повітряних силах.

"Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 67 бойових зіткнень.

Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак на п'ятьох напрямках. На Херсонському підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 37 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Там Сили оборони відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили знищили близько 620 окупантів та 7 ворожих танків.

Про інші втрати противника – в новині.

Ворог атакував вночі південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136". В Одеському районі ворожий дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала людина. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"На жаль, в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано", — повідомили у силах протиповітряної оборони.

Через обстріл об'єкту енергетики в Одеському районі в суботу без світла залишилися 2 тисячі сімей. Крім цього, ситуацію ускладнили несприятливі погодні умови. Про це повідомляє ДТЕК.

"Російські окупанти вкотре завдали удару з повітря. В Одеській області 2 000 родин залишилось без світла. Ситуація також ускладнилась несприятливими погодними умовами. Енергетики ДТЕК вже працюють над відновленням електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!