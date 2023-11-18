З Куп'янського району евакуювали 283 дитини

Ще 12 дітей чекають на евакуацію.

Із небезпечних громад Куп’янського району Харківщини евакуювали 283 дітей, ще потрібно вивезти 12 неповнолітніх. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За добу ворог обостріляв 14 населених пунктів Харківської області.

"Зокрема, під ворожим вогнем перебували: Ветеринарне Харківського району, Бударки та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано", – повідомив Синєгубов.

З Куп'янського району, де зараз точаться важкі бої, евакуйовано 283 дитини.

"Підлягають евакуації ще 12 дітей. Евакуація триває", – зазначив він.

Напередодні, з небезпечних громад Куп’янського району Харківщини вже евакуювали 257 дітей.