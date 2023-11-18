Співробітники поліції Київської області встановили всіх причетних до акту вандалізму у електричці та повідомили їм про підозру у хуліганстві.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Один із неповнолітніх відірвав сидіння та забрав із вагону дві його частини разом із верхньою частиною вікна, які в подальшому заховав. Інший підліток брав участь у пошкодженні сидінь та одне з яких викинув через вікно під час руху потягу. Ще один молодик, що також брав участь у пошкодженні сидінь, крім того, з хуліганських мотивів зірвав стоп-кран, чим безпричинно зупинив потяг”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що до правопорушення причетні 10 жителів Бориспільського району та Києва віком від 13 до 21 років.

За неналежне виконання батьківських обов'язків на батьків підлітків складені адміністративні матеріали.

Раніше повідомлялось, що співробітники Нацполіції встановили підлітків, які розгромили вагон приміського поїзда Яготин – Київ 28 жовтня. Ними виявилися учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі.⠀