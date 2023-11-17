Зеленський звільнив заступника голови СЗР

Кого призначено на його місце, поки невідомо.

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Тарасовського.

Про це йдеться в указі №757/2023 президента України Володимира Зеленського.

“Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України”, - йдеться в документі.

Олександр Тарасовський був призначений на цю посаду 21 січня 2022 року.

До цього призначення він працював на різних посадах в СБУ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації та СЗР.

Нагадаємо, Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка на Сергія Лупанчука. У свою чергу Хоренко повідомив, що про своє звільнення дізнався із ЗМІ.