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Зеленський звільнив заступника голови СЗР

Кого призначено на його місце, поки невідомо.

Зеленський звільнив заступника голови СЗР
Фото: Пресслужба СЗР

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Тарасовського. 

Про це йдеться в указі №757/2023 президента України Володимира Зеленського.  

“Звільнити Тарасовського Олександра Олексійовича з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України”, - йдеться в документі.

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Олександр Тарасовський був призначений на цю посаду 21 січня 2022 року. 

До цього призначення він працював на різних посадах в СБУ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації та СЗР.

Нагадаємо, Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка на  Сергія Лупанчука. У свою чергу Хоренко повідомив, що про своє звільнення дізнався із ЗМІ.

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