Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
Зустріч Байдена й Сі в Сан-Франциско. Обережний прогрес
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаСуспільствоВійна

Наш рівень ППО дає змогу не зупиняти країну під час зльоту носіїв "Кинджалів", — Зеленський

Президент пояснив своє доручення щодо реагування на літаки.

Наш рівень ППО дає змогу не зупиняти країну під час зльоту носіїв "Кинджалів", — Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні пояснив своє доручення щодо реагування носії "Кинджалів" рівнем української ППО і готовністю до ракетних загроз. 

У п'ятницю Володимир Зеленський дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв "Кинджалів", які зупиняють країну на години через повітряну тривогу.

"Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування — без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів людей. Я очікую відповідних пропозицій", — сказав президент у відеозверненні.

У п'ятницю президент України провів важливу ставку щодо обзброєння наших військових та вітчизняного виробництва зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies