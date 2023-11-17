Наш рівень ППО дає змогу не зупиняти країну під час зльоту носіїв "Кинджалів", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні пояснив своє доручення щодо реагування носії "Кинджалів" рівнем української ППО і готовністю до ракетних загроз.

У п'ятницю Володимир Зеленський дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв "Кинджалів", які зупиняють країну на години через повітряну тривогу.

"Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування — без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів людей. Я очікую відповідних пропозицій", — сказав президент у відеозверненні.

У п'ятницю президент України провів важливу ставку щодо обзброєння наших військових та вітчизняного виробництва зброї.