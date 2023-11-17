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У 160 населених пунктах Херсонщини заборонили продаж алкоголю

Обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.

У 160 населених пунктах Херсонщини заборонили продаж алкоголю
Фото: bereznyaki.org

У 160 населених пунктах Херсонщини які розташовані в 30-кілометровій зоні від річки Дніпро, заборонили продаж алкоголю.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Заборонено продаж алкоголю у Станіславській, Білозерській, Херсонській, Чорнобаївській, Музиківській, Дарʼївській, Тягинській, Бериславській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах, а також селах Новомиколаївка, Черешневе, Костирка, Нововознесенське, Добрянка Високопільської громади та Трифонівка, Нововасилівка Великоолександрівської громади", - зазначив він.

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Обмеження не поширюється на Херсон, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку.

Крім того, до Херсона не зможуть потрапити військові, які не виконують бойові завдання на території Херсонської громади. Виключення – захисники і захисниці, котрі проживають у місті, знаходяться у відрядженні, відпустці або проходять лікування.

Також в області посилюють роботу з мобілізації і заборонили публікацію фото та відео, за якими можна "точно визначити місце російського прильоту".

Прокудін додав, що на Херсонщині підсилюють обладнанням мобільні групи, які виявляють і нищать російські безпілотники.

Крім того, в одному з населених пунктів Чорнобаївської громади буде створено модульне містечко для жителів області, котрі втратили домівки.

Нагадаємо, в березні на Херсонщині тимчасово скасували "сухий закон".

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