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На Буковині голову ВЛК підозрюють у вимаганні хабаря від пораненого військового за встановлення інвалідності

Слідство встановило, що медик просив 500 доларів за свої “послуги”.

На Буковині голову ВЛК підозрюють у вимаганні хабаря від пораненого військового за встановлення інвалідності
Фото: Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру заступнику генерального директора обласної лікарні швидкої медичної допомоги – голові військово-лікарської комісії за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, підозрюваний вимагав хабар від військовослужбовця ЗСУ, який після поранення у зоні бойових дій звернувся до нього, щоб отримати консультацію про необхідний для встановлення інвалідності перелік документів.

Медик погодився допомогти, однак визначив суму грошової «винагороди» – 500 доларів. За ці кошти він обіцяв забезпечити позитивне рішення МСЕК, а також допомогти із всіма необхідними довідками і процедурами.

Затримали посадовця у порядку ст.208 КПК України під час отримання хабаря.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави та відсторонено від посади.

Нагадаємо, у Хмельницькому викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. За різні суми хабарів він «дописував» призовникам важкі захворювання як підставу для «списання» з військової служби.

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