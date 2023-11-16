Випита пляшка пива щодень збільшує ймовірність інфаркту

Вживання алкогольних напоїв щорічно призводить до 3 мільйонів смертей у всьому світі. Алкоголь є причиною багатьох хвороб. Та найчастіше його мішень — це серцево-судинна система. Спиртні напої провокують розвиток інфарктів, серцевої недостатності тощо. Втім ці хвороби можна виявити на ранніх стадіях і вилікувати, інколи навіть повністю. Як це зробити — дає поради громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Келих вина чи пляшка пива щодень інколи стає нормою життя. Втім згодом можна зауважити, що від цієї звички фізичний стан поволі змінюється. Бадьорість перетворюється на втомлюваність, частішають головні болі, відчувається дискомфорт у грудній клітці, а фізичні навантаження призводять до запаморочення та задухи. Та ці симптоми можуть виникати й без вживання алкоголю. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, на які сигнали у своєму тілі треба звернути увагу. Та куди звертатись, аби не отримати інфаркт міокарда й інші хвороби серця. Змоделюємо ситуацію на прикладі, який знайомий багатьом.

Плашка пива заспокоює

Іван та Марія після робити щовечора випивають по кілька пляшок пива. Такий вид дозвілля триває з початку повномасштабного вторгнення. Алкоголь, на думку подружжя, допомагає відволіктись та заспокоїтись. У перші місяці таке «заспокійливе» почало провокувати незначні побічні дії: сонливість та апатичність зранку. Та згодом стан чоловіка та жінки погіршився. Нові симптоми почали впливати на якість їхнього життя.

Голова у лещатах

Інколи Іван скаржився, що в нього болить голова. З ким не буває. Втім чоловік став помічати, що щоденне вживання пива посилило цю проблему. Голова тепер болить ще частіше. Деколи неприємний симптом не зникає цілий день. Пігулки проти головного болю не допомагають. Звісно, не лише алкоголь може викликати такий стан. Тож, якщо у вас часті головні болі, терпіти їх не треба. Потрібно зрозуміти причину, вилікувати й перестати страждати.

Немає чим дихати

Таке вже бувало, що Марії ставало задушливо у громадському транспорті. Переважно це траплялось влітку, або взимку, коли теплий одяг і скупчення людей провокували цю проблему. Цей стан згодом посилився, особливо на ранок після випитого пива. Та нині задуха взяла гору й без впливу алкоголю. Вона переслідує Марію навіть в офісі, де працює жінка. Чи вдома, коли готує їсти. Або ж на вихідних, коли вона просто читає книжку у зачиненому приміщенні. До задухи додалось ще й прискорене серцебиття. Марія, аби позбутись проблеми, почала постійно відчиняти вікна всюди, де вона знаходиться. Свіже повітря рятує від неприємного симптому.

Тисне у грудях

Чоловік та жінка почали скаржитись ще й на загальну слабкість, швидку втомлюваність та дискомфорт у зоні серця під час фізичних навантажень. Нещодавно Марія та Іван разом гуляли зі своїм псом, який любить побігати. Після 10 хвилин таких активностей сил у подружжя не залишилось. Серця їх калатали й тиснули в грудях, що аж віддавало у скроні від підвищеного артеріального тиску. Здавалось, серця збирались випурхнути з грудей. Втім такі стани можуть спостерігатись і без вживання алкоголю. Важливо їх помічати — це сигнали, які сповіщають, що з вашим організмом щось не так. Не ігноруйте їх.

Запаморочення

Іван та Марія живуть на п’ятому поверсі у будинку без ліфта. Коли вони підіймаються до квартири, вже на третьому поверсі у них виникає запаморочення. Доводиться робити зупинки, аби здолати ще два поверхи. Ще кілька років тому 5 поверхів для обидвох не були проблемою. У їхньої сусідки Галини Петрівни така ж проблема. Жінка не вживає алкоголю. Тож її стан не пов’язаний зі вживанням спиртного. Запаморочення, ймовірно, свідчить, що серце людини потребує ретельного обстеження й можливого лікування.

Допомога

Подружжя звернулось до сімейної лікарки, аби зрозуміти причину їхнього стану. Медикиня порадила відмовитись від алкоголю, хоча б на якийсь час, аби прослідкувати, чи зникнуть зазначені симптоми в Івана та Марії.

Через три тижні подружжя знову навідалось до лікарки. Чоловік та жінка відзначили, що їхнє самопочуття поліпшилось. Однак проблеми з тиском та запамороченням не зникли. Лікарка призначила обстеження та виписала симптоматичне лікування. А також порадила більше часу проводити у парку, на свіжому повітрі, менше вживати жирної їжі, повністю відмовитись від алкоголю, зменшити споживання солі, нормалізувати сон, фізичну активність та щороку проходити профілактичні огляди.

Івану та Марії вдалось відмовитись від алкоголю, але вони персонажі вигадані, хоч все, що з ними стається — цілком реально. Ми знаємо, що відмова від спиртного може датись не так легко, як у нашій історії. Адже існує алкогольна залежність — проблема, яку допоможуть подолати фахівці та фахівчині. Корити себе не варто. Головне вибудувати модель, яка допоможе з цим упоратись. Лікування алкогольної залежності врятувало мільйони людей і попередило десятки хвороб. Терапія допоможе і вам. Ви не самотні.

Безпечних доз алкоголю не існує. Кожна випита чарка чи келих — це ляпас по вашому серцю. Більше корисних матеріалів з турботою про себе читайте й дивіться у фейсбуці, інстаграмі, вайбері та ютубі громадської спілки «Твій сімейний лікар».