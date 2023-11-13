Вплив цукру на ризик виникнення онкологічних захворювань

Вчені стверджують, що для ракових клітин характерне швидке споживання великої кількості вуглеводів. У нормальних клітинах гліколіз – процес окислення глюкози протікає повільно з утворенням речовини під назвою пірувату. У злоякісних пухлинах гліколіз йде у 200 разів швидше. А замість пірувату утворюється молочна кислота. Активне ж окиснення цукрів призводить до отримання величезної кількості енергії, що йде на розмноження дефектних клітин та зростання метастаз.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Таке явище, яке було виявлено також у дріжджів, називається "ефектом Варбурга": Отто Варбург отримав за відкриття в 1930 Нобелівську премію. Це коли нормальні клітини починають відчувати нестачу кисневого дихання для метаболічної переробки глюкози та поживних речовин для виробництва клітинної енергії. Вони як наркомани, залежать від ферментації цукру, розростаючись без кисню і стаючи злоякісними. Ракові клітини поглинають цукор приблизно 19 разів швидше, ніж здорові клітини.

Для підкріплення своїх аргументів бельгійські вчені використовували мутантні дріжджі, здатні в необмежених кількостях поглинати глюкозу. Дослідники вивчили функції генів, що регулюють поділ клітин у багатьох організмах, зокрема людини. Мутації у цих ділянках ДНК підвищують активність генів, сприяючи неконтрольованому розмноженню клітин. А цукор, що споживається у великих кількостях, дозволяє дріжджам ділитися з великою швидкістю. У ракових клітинах глюкоза стає причиною "порочного кола": Злоякісна пухлина споживає вуглевод, стає більше, в результаті чого її потреби в цукрі зростають.

Висновки бельгійських колег підтвердили й американські вчені. Вони опублікували дослідження, в якому повідомляється: цукор, що міститься в солодких газованих напоях, кетчупі та батончиках з мюслі, може підвищувати ризик захворювання раку грудей у жінок, а також його смертельне поширення у легенях.

Відомо, що надлишок солодощів у раціоні може спровокувати розвиток ожиріння. І тут уже пряма залежність очевидна. Існує щонайменше 13 видів раку, асоційованих з ожирінням. Сюди входить рак кишечника, жіночих геніталій, рак шлунка, печінки та ін.

Тому для профілактики та лікування онкологічних захворювань вчені та лікарі усього світу рекомендують виключити білокристалічний цукор та обмежити споживання солодощів. Але всі ми Люди! І знаємо як солодкі страви можуть підняти настрій, зберегти від депресії, покращити розумову діяльність і загальне самопочуття! Тому лікарі рекомендують вживати цукрозамінні продукти, які не несуть прямої шкоди на організм та забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Давайте розглянемо, що це за продукти.

Стевія

Стевія - це екстракт з рослини "медова стевія", яка відома як натуральний низькокалорійний підсолоджувач. Стевія справді хороша альтернатива цукру — не бере участі в обміні речовин, не містить калорії, і що особливо важливо для людей з діабетом — стевія не підвищить показник цукру в крові. Незважаючи на цілу низку незаперечних плюсів, додавати стевію в їжу варто акуратно: вона може викликати алергічну реакцію, і з незвички її смак може здатися дивним. Також з нею варто бути обережним при проблемах зі шлунком.

Мед

Мед - це перероблений квітковий нектар, склад якого залежить від виду рослини, клімату та географії їхнього зростання, умов збору меду і т.д.

Це один з найпопулярніших натуральних замінників цукру у правильному та здоровому харчуванні, особливо при бажанні схуднути. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) визнає цю заміну цукру, як допустиму і безпечну, але насправді потрібно розуміти, що будь-який мед є продуктом з високим вмістом фруктози і глюкози, тому він навіть солодший, ніж звичайний цукор і містить більше вуглеводів. Максимальний рекомендований обсяг порції меду на добу – не більше 1 столової ложки. І ця кількість має входити в ті самі 5-10% добової калорійності.

Сироп топінамбуру

Сироп із бульб топінамбуру не просто замінює цукор. Він містить пребіотики. Приймаючи його щодня, можна забути про проблеми зі шлунком.

Кокосовий цукор

Це різновид пальмового цукру, аналог звичайному білому. Він містить низку корисних речовин, такі як цинк, калій, залізо, а також антиоксиданти та клітковину - інулін, який сприяє більш повільному всмоктування глюкози в кров. Через це у нього нижчий глікемічний індекс, ніж у звичайного столового цукру, завдяки чому кокосовий цукор користується популярністю у кондитерів та адептів здорового способу життя.

Але всі ці поживні речовини здатні надати хоча б мінімальний вплив на організм за достатньої кількості, а значить, це може призвести до надлишку цукру, що переважить будь-яку користь.

Агава

Ще один популярний натуральний аналог цукру, який найчастіше вживається у вигляді сиропу, який відноситься до тих самих простих вуглеводів, як і білий цукор, просто з іншим співвідношенням глюкози та фруктози. Насолода сиропу залежить від виду рослини, з якого сироп і виробляється. Наприклад, сироп блакитної агави солодший в 1,5 рази, ніж цукор, і часто використовується в кулінарії або у вигляді топінгу для млинців, вафель та десертів.

Кленовий сироп

У 90-ті це словосполучення зустрічалося у кожному другому американському фільмі: ним поливали млинці, наливали в каву, їм прикрашали кондитерські вироби. Його часто називають "корисним" аналогом цукру через наявність мікронутрієнтів у сиропі: вітаміну B2, кальцію, калію, магнію, але цих речовин у ньому вкрай мало, і щоб отримати хоч якусь користь із сиропу, потрібно з'їсти досить велику порцію. Але в той же час він не дуже калорійний: у 100 г кленового сиропу міститься всього 260 калорій.

Сухофрукти

Якщо ми говоримо про те, щоб перекусити «якоюсь смачною», сухофрукти стануть ідеальним варіантом. Їх можна подавати до чаю, ними можна прикрашати їжу, вони доречні у випічці та кашах.

Окремо варто згадати про їхню користь. Наприклад, курага та чорнослив містять багато мінеральних речовин, таких як калій, залізо, кальцій, магній та фосфор, а також пектини та органічні кислоти. А фініки багаті на вітаміни С, А, вітаміни групи В і величезну кількість мінералів (від магнію, цинку і заліза до натрію, калію і сірки). Що важливо пам'ятати: сухофрукти теж містять велику кількість цукру, а клітковини в них у рази менше, ніж у свіжих фруктах, тому рекомендовано з'їдати не більше жмені сухофруктів на добу.

У вживанні сухофруктів (як і горіхів) є маленький секрет: ми завжди можемо їх переїсти, якщо на тарілці буде асорті сухофруктів, так як це створює різноманітність смаку та текстур. Тому найкращим варіантом може стати вибір одного типу сухофруктів на один перекус.

Фруктоза

Фруктоза є популярною альтернативою цукру, оскільки містить менше калорій, ніж сахароза, тобто білий цукор, і міститься вона у природному вигляді в меді, фруктах та ягодах. Її величезний плюс у тому, що вона не провокує стрибки інсуліну, має досить низький глікемічний індекс, і в помірних кількостях дозволяється людям з діабетом, але важливо знати міру: в середньому, це близько 50 г на день. Але в той же час, якщо вживати фруктозу саме як добавку, а не у складі тих самих фруктів, то це все одно буде доданий цукор, якого має бути не більше 5-10% у раціоні.

Існує безліч рецептів приготування солодких страв без додавання білого цукру, які не тільки не поступаються смаковими якостями, але й приносять користь всьому організму завдяки насиченому складу мінералів та мікроелементів.

Будьте здорові!