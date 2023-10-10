Пацієнти з діабетом I типу можуть отримувати тест-смужки безоплатно, – МОЗ

Щоб отримати тест-смужки в рамках програми, необхідно мати електронний рецепт.

З 8 жовтня пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримати тест-смужки для глюкометрів через програму реімбурсації, тобто безоплатно або з невеликою доплатою.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“На сьогодні перелік реімбурсації включає 23 найменування тест-смужок. Їх повну чи часткову вартість наразі відшкодовує держава. Для того, щоб отримати тест-смужки в рамках програми, необхідно мати електронний рецепт. Такий рецепт може виписати як лікуючий лікар-ендокринолог (зокрема і дитячий), так і лікар “первинки” (терапевт, педіатр чи сімейний лікар) будь-якого медзакладу, який працює з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ)”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що натомість на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій – тест-смужки можуть відпускатися і за паперовими рецептами.

Також повідомляєься, що для отримання тест-смужок в рамках програми реімбурсації потрібно звернутися до аптеки, яка має договір НСЗУ за програмою “Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові”.

Детальніше про алгоритм отримання медвиробів за програмою реімбурсації за посиланням.

Нагадаємо, влітку Центр національного спротиву повідомив, що на Запоріжжі хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін без російського паспорта. Інсулін не видають навіть для дітей.