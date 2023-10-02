Секрет довголіття для тих, кому за 50

Коли вже пройдений великий життєвий шлях, здолано багато труднощів, пережито безліч стресів, діти «поставлені на ноги» і живуть своїм життям, і основним життєвим девізом є «У мене ще все попереду!», людина починає замислюватись: «А що в результаті я маю для себе?». Ряд хронічних захворювань, зморшки, зайва вага, втрата життєвої енергії та сил, лібідо, постійне відчуття втоми?

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Те, як людина себе почуває напряму залежить від внутрішніх показників стану її організму. Таке внутрішнє «зношення» організму називають біологічним віком. Якщо хронологічний вік показує, скільки років минуло від народження людини і він змінюються з календарем, то біологічний вік виражає зношеність організму та реальний фізичний стан.

Визначити біологічний вік можна за біомаркерами старіння, а також оцінивши функціональні та структурні зміни в організмі людини.

Існує перелік визнаних біомаркерів старіння:

1) скорочення теломер та епігенетичні зміни, які ще називають епігенетичним годинником. Теломери — це ділянки ДНК на кінцях хромосом, які скорочуються з кожним поділом клітини і, таким чином, можуть свідчити про старіння організму;

2) Епігенетичний годинник використовує метилювання ДНК — механізм, який дозволяє “вимикати” певні гени, не змінюючи структуру ДНК.

Китайські вчені вважають, що для визначення біологічного віку потрібна лише сеча людини, у якій вимірюють кількість окисненого гуанозину. Окиснений гуанозин утворюється в результаті пошкодження ДНК вільними радикалами. Вчені помітили, що його кількість у сечі поступово зростає починаючи від 21 року.

Також біологічне старіння визначають за слабким хронічним запаленням. Для цього вимірюють рівень протизапальних молекул (С-реактивний білок та інтерлейкін), які циркулюють у крові. Звісно, такі тести можна провести лише у лабораторних умовах. Саме тому онлайн-тести на визначення біологічного віку, де треба лише відповісти на запитання, не дадуть правильного результату.

Які медичні обстеження потрібно пройти людині за 50 і більше років? Це комплексні програми лабораторних досліджень, біохімічні дослідження крові, гормональні дослідження, аутоантитіла, генетичні дослідження, інфекції, загальноклінічні дослідження крові, загальноклінічні дослідження калу. Мінімум аналізів при клімаксі, які необхідно здати кожній жінці: естрадіол, ФСГ, ЛГ, глюкоза, кальцій, біохімія крові.

Тепер коротко про важливість даних аналізів. Загальний аналіз крові дозволяє виявити захворювання імунної системи, онкологічні захворювання, відхилення у роботі нирок чи печінки, порушення роботи серцево-судинної системи та інше.

Біохімічний аналіз крові дозволяє отримати інформацію про мікроелементи в організмі, метаболізм, а також функцію деяких органів. Тобто біохімічний аналіз крові дає комплексну оцінку організму. За його допомогою лікар може виявити захворювання ще на тій стадії, коли пацієнт не відчуває жодних симптомів. А це дуже важливо з точки зору профілактики захворювань.

З віком у людини зростає ризик росту рівня глюкози у крові, що спричиняє розвиток цукрового діабету. Тому аналіз крові на цукор дозволяє виявити цукровий діабет на ранній стадій, коли ще немає жодних симптомів. Рівень цукру залежить від віку пацієнта, а також загального фізичного стану. Середньою нормою вважається результат в межах від 3,9 до 5,8 ммоль/л. Якщо вам понад 60, то допускається вищий результат - до 6,3 ммоль/л.

Аналіз сечі часто здають паралельно із кров’ю, щоб поєднати їх і отримати більш точну інформацію про стан організму. Відхилення від норми показників сечі найчастіше показують захворювання нирок та сечовидільної системи.

Естрадіол – це жіночий статевий гормон, який продукується яєчниками. Він відіграє важливу роль в організмі жінки, зокрема:

1) регулює цикл менструації, впливає на ріст і збільшення ендометрія (слизової оболонки матки) в підготовці до можливої вагітності;

2) підтримує здоров’я матки і яєчників;

3) регулює ліпідний обмін, а саме впливає на розподіл жиру в організмі (тому жінки після втрати репродуктивної функції часто страждають від зайвої ваги);

4) підтримує здоров’я кісток;

5) має вплив на психічне здоров’я жінки.

Основні гормони щитоподібної залози, рівень яких встановлюють лабораторні дослідження - це трийодтиронін та тироксин. Роль цих гормонів важко переоцінити. Їхні основні мішені – це серце, метаболізм та скелет. Вони контролюють основний обмін в організмі людини і впливають на утворення тепла, засвоєння кисню, швидкість та силу серцевих скорочень, роботу нервової системи, емоційний стан, швидкість і силу роботи шлунково-кишкового тракту, швидкість синтезу структурних білків, з яких побудовані всі клітини організму. Гормони щитоподібної залози підсилюють розпад жиру і гальмують його відкладення. Саме тому більша кількість цих гормонів в крові людини викликає різке схуднення, а зниження веде до накопичення надмірної ваги.

Тому, не відкладайте своє життя «на завтра», а негайно пройдіть обстеження, оскільки важливо боротися не з симптомами захворювання, а з причинами його виникнення.

Будьте здорові!