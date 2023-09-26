Грип боїться вакцинованих. Як не захворіти на сезонну хворобу

Восени та взимку Україною розгулюватиме грип. Громадська спілка «Твій сімейний лікар» розповідає, як від нього захиститись та навіщо вакцинуватись від недуги.

Влітку хочеться швидше втекти від сонця у затінок і з’їсти або випити чогось прохолодного, щоб аж настовбурчилось волосся від свіжості. Восени навпаки — від прохолоди хочеться забігти у тепле приміщення і грітися, ніби кіт на розжареному припічку.

Та тікати осінню хочеться не лише від холодів, а й від сезонних захворювань, таких як грип. Протягом кількох днів він вас ослабить, ошпарить високою температурою, згодом у вас сильно розболиться голова, з’явиться ломота в тілі й сухий кашель. Кому треба такі клопоти?

Та грип не такий страшний, якщо про себе подбати: мити руки після вулиці, носити захисні маски, уникати місць скупчення людей, робити вологе прибирання та провітрювати приміщення. Втім інколи цього недостатньо, аби уникнути грипу. Найбільш дієвий захист — вакцинація.

Кому найперше потрібно імунізуватись

Щепитись проти грипу потрібно всім, хто дбає про своє здоров’я. Однак для певних вразливих категорій вакцинація вкрай важлива. Здебільшого це стосується людей з ослабленим імунітетом. Проте деяким людям імунізація протипоказана.

Коли починає діяти вакцина

Через 14 днів після щеплення у вашому тілі виробляються антитіла — вакцина починає працювати. Ваша імунна система вдягає броню, аби захиститись від сезонного збудника. Та жоден препарат не гарантує, що ви не захворієте на недугу. Тож інколи крізь броню вірус таки пробирається й викликає захворювання. Імунізація передусім захищає від важкого перебігу грипу та убезпечить вас від ускладнень.

Де щепитись проти грипу

Вакцина, що захистить від хвороби не включена до Національного календаря профілактичних щеплень. Придбати її можна за власний кошт в аптеці, а щеплення вам безоплатно зроблять у кабінеті вашого сімейного лікаря чи лікарки. Або ж запитайте, чи є препарат у закладі, в якому ви підписували декларацію — якщо клініка закупила вакцину, ви можете її придбати. До речі, у свого медика чи медикині ви можете вакцинуватись не лише проти грипу, а й проти інших хвороб, не сплачуючи за це ані копійки — детальніше читайте тут. А заодно можна зробити й безоплатний тест на ВІЛ, гепатити та сифіліс, аби сповна переконатись, що ви здорові. Які ще можна отримати безоплатні послуги сімейної медицини? Лікарство розповідає про це пацієнтству ось тут.

Чи бувають наслідки після імунізації

Після щеплення проти грипу може спостерігатись реакція на вакцину. Але варто заспокоїтись, глибоко вдихнути, повільно видихнути й подумки собі пояснити, що саме так формується імунітет, який надалі боротиметься з хворобою, якщо ми її ненароком підчепимо.

Ці симптоми не завдадуть вам шкоди й повністю зникнуть упродовж 2-3 днів. Однак побічні дії можуть взагалі не проявитись.

Тепер ви знаєте, як захиститись від грипу: запишіться на прийом до сімейного лікаря чи лікарки, отримайте щеплення, дотримуйтесь правил профілактики, і грип, ймовірно, омине вас стороною. А також радимо не сторонитися цікавинок від громадської спілки «Твій сімейний лікар», які команда спілки щодня публікує у фесбуці, вайбері та на ютубі. Ці поради допоможуть залишатись здоровими у будь-яку пору року.