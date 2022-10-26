У Центрі громадського здоров'я закликали українців вакцинуватися від грипу

В Україні за минулий епідемічний сезон офіційно зареєстрували 5,9 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ, включно з коронавірусом.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Медики зазначають, що найкращою профілактикою хвороби є щорічна вакцинація. Найкращий час для щеплення – на початку епідемічного сезону. Проте вакцинуватися можна впродовж усього епідсезону, і важливо враховувати, що ефективність вакцини настає через 14 днів.

Особливо важливо вакцинуватися людям із груп ризику – вагітним жінкам, людям старше 60 років, дітям від 6 місяців, оскільки це значно збільшує шанси запобігти смертельним наслідкам хвороби.

Придбати вакцини можна в аптеках, а зробити щеплення у свого сімейного лікаря або у приватному медзакладі.

Наградаємо, торік у грудні в Україні виявили циркуляцію грипів А (H3N2) та B.