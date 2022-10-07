На Сумщині вводять масковий режим

З п’ятниці, 7 жовтня у Сумській області вводиться масковий режим через підвищену захворюваність на коронавірус.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
“Він, на жаль, нікуди від нас не подівся”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що абсолютна кількість випадків коронавірусної хвороби зараз на 32% менша, ніж в аналогічному періоді 2021 року.
На початку жовтня влада Києва закликала повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19.