На Сумщині вводять масковий режим

У регіоні зростає кількість хворих на коронавірус.

З п’ятниці, 7 жовтня у Сумській області вводиться масковий режим через підвищену захворюваність на коронавірус.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Він, на жаль, нікуди від нас не подівся”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що абсолютна кількість випадків коронавірусної хвороби зараз на 32% менша, ніж в аналогічному періоді 2021 року.

На третину зросла частка дітей, що захворіли, але летальних випадків серед дітей не зафіксовано. Внаслідок зростання кількості вакцинованих від COVID-19 вшестеро зменшилася кількість смертей.

На початку жовтня влада Києва закликала повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19.